Zielgerichtete Therapie bei Krebs

Jährlich erkranken in Österreich 39.000 Menschen an Krebs, weltweit sind es mehr als 14 Mio. Neuerkrankungen. In Österreich haben sich die Chancen, eine Krebserkrankung mehr als fünf Jahre zu überleben, seit dem Jahr 2000 auf 61 Prozent erhöht. Denn die medizinische Behandlung sieht heute anders aus, berichtet Zielinski. Im Mittelpunkt stehen jetzt Behandlungen, die den Patienten immer bessere Heilungschancen bei guter Lebensqualität während der Therapie ermöglichen. Einerseits sei das durch die Einführung neuer Substanzen möglich, andererseits durch die zunehmende Personalisierung der Therapien.

Mit der „zielgerichteten Therapie“, sei es gelungen, einzelne Ziele bei Krebserkrankungen zu identifizieren, die man im Rahmen der Präzisionsmedizin ganz spezifisch mit Arzneimitteln ansprechen könne, erklärt Zielinski: „Je mehr wir von der Molekularbiologie der Krebserkrankung verstehen, desto mehr Therapien sind möglich.“ So sei die zunehmende Individualisierung im Sinne von „maßgeschneiderten Therapien“ möglich. Voraussetzung dafür sei der Nachweis von definierten Mutationen im Tumorgewebe der jeweiligen Patienten.

Immuntherapie in der klinischen Entwicklung

Der zweite Ansatz ist die relativ neue Immuntherapie zur Überwindung der Strategie von Tumoren, der körpereigenen Immunabwehr zu entkommen. Gegenwärtig befinden sich zahlreiche neue Substanzen in der klinischen Entwicklung. In den nächsten vier Monaten werde es hier „völlig neue Erkenntnisse“ geben, kündigte der Krebsspezialist an. Bei der Behandlung maligner Melanome und bei Lungenkrebs zeige die Immuntherapie beispielsweise besonders gute Ergebnisse. Aber auch bei Dickdarm-, Gebärmutterhals- und Blasenkrebs gebe es Fortschritte.

Letztlich gehe die Entwicklung auch in Richtung einer Kombination von Immuntherapeutika mit einer Chemotherapie. Immer mehr Krebsarten sollen in Zukunft zur chronischen Krankheit und damit besser therapierbar werden, hieß es. Am Forschungsbudget bzw. der Ausbildung dürfe jedenfalls nicht gespart werden, betont Zielinski. Das AKH werde laut dessen Ärztlicher Leiterin, Gabriela Kornek, heuer rund 20 Mio. Euro mehr für die onkologische Behandlung bekommen.

Die neue Immuntherapie bei Krebs mit den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren hat das Zeug, die Situation bei mehreren Krebs- erkrankungen radikal zu verändern. Selbst im fortgeschrittenen Stadium bestimmter bösartiger Erkrankungen scheinen 30 Prozent der Behandelten einen langfristigen Effekt zu zeigen. So werden z. B. bei der CAR-T-Zell-Therapie Immunzellen des Patienten gewonnen, biotechnologisch verändert und dann wieder zurückgegeben. Die veränderten Abwehrzellen sollen gezielt Krebszellen angreifen. Vor allem bei bösartigen Bluterkrankungen (Hämatologie) hat das bisher zu guten Erfolgen geführt. Die Technik ist aber extrem aufwendig.