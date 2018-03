Zielstrebige Frauen aus OÖ sollen anderen Mut machen

Was haben die ehemalige Landtagspräsidentin Angela Orthner, Schauspielerin Gotho Griesmeier, Verlegerin Ingrid Trauner und Generalin Sylvia Spirandio gemeinsam? Sie sind „Mutmacherinnen“ – Frauen, die in ihrem Bereich Vorreiterinnen sind. Anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich wurde am 6. März die Online-Bibliothek für Frauen in Oberösterreich „www.mutmacherinnen.at“ gestartet. Bis zum 18. April, der erstmals als „Tag der Mutmacherinnen“ ausgerufen wird, sollen auf der Homepage 100 Frauen-Porträts zu finden sein, pro Jahr sollen zwölf weitere hinzukommen. Die Lebensläufe werden ständig aktualisiert.

„Es ist ein einzigartiges Projekt, Oberösterreich zeigt damit stolz, welche Frauen mit Mut ihre Heimat mitgestaltet haben. Besonders freut es mich, dass die Palette an Frauen breit gefächert ist und wir ,Role Models‘ aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens präsentieren können“, sagt Frauen-Landesrätin Christine Haberlander. Die VKB-Bank ist bei dem vom Verein „Frauen im Trend“ initiierten Projekt mit an Bord, weil sie einen Beitrag für die gesellschaftliche Weiterentwicklung leisten will“, erläutert Generaldirektor Christoph Wurm. Mittlerweile hat die VKB auch bereits zehn Mal die „Managerin des Jahres“ gekürt.

Frauen, die ihren Weg konsequent gehen

Auf der Homepage finden sich Frauen aus den Bereichen Familie, Kunst/Kultur/Kreativ, Natur/Land, Politik, Sport, Wirtschaft, Wissenschaft und Lebenswerk. Die Auswahlkriterien, um vor den Vorhang geholt zu werden, sind, dass die Frauen entweder aus OÖ stammen oder dort ihren Lebensmittelpunkt haben, dass sie ihren Weg zielstrebig verfolgen und dabei Hindernisse überwinden. „Die Frauen sind nicht nur Pionierinnen, sondern verfolgen ihr Ziel auch gegen den Zeitgeist und hinterlassen dabei Spuren“, schildert Herta Neiß, stv. Vorsitzende des Vereins „Frauen im Trend“. Am 18. April – 1906 nahm Bertha von Suttner den Friedensnobelpreis entgegen – wird es eine öffentlich zugängliche Veranstaltung mit herausragenden Frauen geben.