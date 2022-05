Zigaretten und Alkohol in der Schweiz gestohlen – Verhaftung in Wels

Das LKA Oberösterreich hat am Mittwoch am Bahnhofsplatz in Wels einen 54-Jährigen verhaftet, der 2016 in der Schweiz Zigaretten und Alkohol im Wert von 450.000 Euro gestohlen haben soll.

Der Mann habe laut Ermittlungen der Polizei in der Schweiz mit einem Komplizen von März bis Dezember in Suhr die Taten begangen. Außerdem dürfte er Gelder vom Verkauf der Beute vorbei an den Behörden weiterüberwiesen haben, so die Polizei.

Zudem wird dem Beschuldigten vorgeworfen, trotz Pfändungsvollstreckung Bankverbindungen verschwiegen zu haben.

Nach österreichischem Recht habe der 54-Jährige aus Wels das Verbrechen des schweren gewerbsmäßigen Diebstahls, der Geldwäsche und des falschen Vermögensverzeichnisses begangen, listete die Polizei auf.

Schweizer Kollegen hatten ein Auslieferungsersuchen und eine damit verbundene Schengen-Ausschreibung veranlasst. Nach der Festnahme wurde der Verdächtige zum Einleiten des Auslieferungsverfahrens in die Justizanstalt Wels eingeliefert.