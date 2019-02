Zivilisiert streiten

Die deutsch-französische Freundschaft ist ein Mythos, der von beiden Seiten gepflegt wird. Angesichts der kriegerischen Vorgeschichte ist es durchaus verständlich, wenn Berlin und Paris ihr gutes Verhältnis wie ein rohes Ei behandeln. Dabei riskieren sie aber auch eine Scheineinigkeit, bei der die Inszenierung im Vordergrund steht und Konflikte hinter den Kulissen gehalten werden.

Das funktioniert allerdings angesichts der tatsächlichen Differenzen in vielen zentralen Fragen nicht mehr wirklich. Die gerade in Aachen errichtete Freundschaftsfassade läuft damit Gefahr, nicht mehr ernst genommen zu werden.

Doch echte Freundschaft hält solche sachlichen Differenzen aus. Anders als im emotional geführten Kleinkrieg mit der Populistenregierung in Rom, hegt Macron ja keine Antipathie für Merkel. Es geht um Sachfragen, in denen man unterschiedlicher Auffassung ist. Und darüber sollte offen und ohne Angst vor einem Ende der historischen Freundschaft nicht nur geredet, sondern auch gestritten werden können. Streit per se ist nichts Schlechtes. Auf das Wie kommt es an. Sich zivilisiert zu streiten ist Ausdruck höchster politischer Kultur und Grundbaustein jeder entwickelten Demokratie.

Wann, wenn nicht jetzt im EU-Wahlkampf sollte über Europas Zukunft gestritten werden?