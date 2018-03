Zivilisten verlassen syrisches Rebellengebiet Ost-Ghouta

Mehr als drei Wochen nach Beginn einer Offensive der syrischen Regierungstruppen haben Zivilisten das belagerte Rebellengebiet Ost-Ghouta verlassen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete am Dienstag, der Transport von Familien über einen Korridor habe begonnen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, „medizinische Fälle“ würden aus Ost-Ghouta hinausgebracht. Bilder des regierungstreuen Senders Al-Ikhbaria zeigten Alte, Frauen, Kinder und Verletzte, die Ost-Ghouta nach Angaben des Kanals verließen.

Aus syrischen Armeekreisen hieß es, Kranke und Verletzte aus dem Ort Douma sollten in Damaskus behandelt werden. Die Rede war zunächst von 25 „humanitären Fällen“. Dutzende weitere Zivilisten sollten im Laufe des Tages folgen. Syriens Verbündeter Russland habe sich mit den beiden führenden Rebellengruppen Jaish al-Islam und Failak al-Rahman auf den Abtransport geeinigt.

Ost-Ghouta nahe der Hauptstadt Damaskus erlebt seit Beginn der Regierungsoffensive die heftigsten Angriffe seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs vor knapp sieben Jahren. Den Menschenrechtlern zufolge kamen dabei fast 1.200 Zivilisten ums Leben. In den vergangenen Tagen hatten nur vereinzelt Menschen das Gebiet verlassen.

Rund 400.000 Menschen sind in Ost-Ghouta eingeschlossen. Wegen der Kämpfe und Blockade ist die humanitäre Lage katastrophal. Die UNO hatten am Montag gefordert, mehr als 1.000 Kranke und Verletzte so schnell wie möglich aus Ost-Ghouta zu bringen.