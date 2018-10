Zivilschutz-Alarm: Jeder einzelne kann für sich zu Hause vorsorgen

LINZ — Am Samstag (6. Oktober) machen wieder österreichweit 8200 Sirenen auf mögliche Zivilschutzgefahren aufmerksam. Um 12 Ühr beginnt der Probealarm, viertelstündlich werden von der Bundes- bzw. Landeswarnzentrale der Feuerwehr die einzelnen Signale (Warnung, Alarm, Entwarnung) abgegeben. „Ertönen sie, sollte man sich – nicht nur am Samstag – umgehend im Radio oder Fernsehen informieren“, sagt OÖ Zivilschutz-Geschäftsführer Josef Lindner und ruft dazu auf, den Zivilschutz in die eigenen Hände zu nehmen. Denn der Zivilschutzalarm kann heutzutage nicht nur bei einer atomaren Gefahr sondern auch bei Hochwasser oder „Blackout“ ausgelöst werden. Daher haben in den vergangenen Jahren die Bezirkshauptmannschaften begonnen, bei der Erstellung neuer Notfallpläne, die Signale einzuarbeiten. Ein Musterbezirk ist Perg mit seinem Notfallplan Donauhochwasser.

SMS statt Gerüchte

bezahlte Anzeige

Eine gute Informationsquelle und Ergänzung zur Warnung ist das kostenlose Zivilschutz-SMS-Service. Damit können Gemeinden ihre Bürger im Ernstfall mit Informationen oder Verhaltenshinweisen versorgen. „Gerüchte und Verunsicherung, oft verbreitet in den sozialen Medien, lassen sich dank dem Zivilschutz-SMS durch geprüfte, zuverlässige Informationen ersetzen“, erklärt Lindner. Anmeldung auf www.zivilschutz-ooe.at.

Vorräte für den Notfall

Selbstschutzmaßnahmen gehen aber noch weiter: „Vorsorgen für den Katastrophenfall ist notwendig, aber auch sehr einfach – man muss nur drei Bereiche abdecken: ausreichende Lebensmittel, technische Hilfsgeräte und Medikamente/Hygieneartikel“, sagt OÖ Zivilschutz-Präsident NR Michael Hammer, „Ziel ist, dass jeder Bürger eine Woche autark leben kann und somit das Haus in dieser Zeit nicht verlassen muss und keine fremde Hilfe benötigt.“