Zoll schaltete mehrere chinesische Tätergruppierungen aus

Der heimische Zoll hat chinesische Tätergruppierungen ausgeschaltet. Ein ehemaliger österreichischer Spediteur wurde zu 115 Millionen Euro Wertersatzstrafe und einem Jahr Haft verurteilt. Er war nach Angaben des Finanzministeriums vom Sonntag am Schmuggel von Textilien und 25,5 Millionen Zigaretten beteiligt.

In den Jahren 2006 bis 2008 hatte hierzulande der österreichische Geschäftsführer einer mittlerweile nicht mehr existenten Zollspedition insgesamt 3.450 Container abgefertigt. Die Waren (Textilien) wurden allerdings stark unterfakturiert, teilte das Ministerium am Sonntag mit. Die Empfänger in anderen EU-Mitgliedstaaten stellten sich als „Missing Trader“ heraus und waren dementsprechend nicht existent. Die betreffenden Rechnungen seien von chinesischen Tätern in Ungarn gefälscht worden und vom Spediteur in Österreich wissentlich verwendet worden, berichtete das Ministerium weiter. „Somit wurde nicht nur der Zoll drastisch verkürzt, sondern auch die Einfuhrumsatzsteuer nicht entrichtet. Inklusive dem Zigarettenschmuggel kamen zur Wertersatz- und zur Freiheitsstrafe noch eine Abgabennachforderung von 53 Millionen und eine Geldbuße von 18 Millionen Euro.

Beamte des Zollamtes St. Pölten Krems Wiener Neustadt hatten, auch in Kooperation mit OLAF, der Anti-Betrugsbehörde der EU, und mit Europol, jahrelang ermittelt. Nicht nur in diesem Fall, sondern auch in weiteren ähnlich gelagerten Fällen seien mehrere chinesische Tätergruppierungen durch den Einsatz des Zolls ausgeschaltet worden, resümierte Finanz-Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) am Sonntag. „Insgesamt wurden drei wirtschaftsschädigende Zollspeditionen vom Markt genommen.“ Der steuerliche Schaden wurde mit 53,247.577 Euro beziffert.

Dieselbe chinesische Tätergruppe hatte in den Jahren 2006 und 2007 eine weitere Spedition für eine laut Ministerium „derartig abgabenvermeidende Importabfertigung“ von Textilien aus China für den ungarischen Markt in Österreich angeworben. Größerer Schaden sei hier durch das Eingreifen des Zolls verhindert worden, war in der Aussendung davon die Rede, dass eine halbe Million Euro hinterzogen worden sei. Die Ermittlungen hätten ebenfalls zur rechtskräftigen Verurteilung eines österreichischen Spediteurs geführt. „Die Strafe fiel aufgrund des geringeren Einnahmeausfalles mit einer Geldstrafe von 75.000 Euro und einer Wertersatzstrafe von 200.000 Euro (Ersatzfreiheitsstrafe insgesamt sieben Monate) entsprechend milder aus.“

In einem ähnlich gelagerten Fall wurden zwei weitere chinesische Täter, die mit einer anderen Gruppe den italienischen Markt mit dieser Vorgehensweise bedienten, dingfest gemacht, berichtete das Finanzministerium weiter. Durch eine mitwirkende österreichische Spedition seien dabei in den Jahren 2008 und 2009 mehr als 1.200 Containerlieferungen abgefertigt worden. Die chinesischen Textilien und Accessoires waren über den slowenischen Hafen Koper und dann mit dem Lkw weiter nach Wien zur Verzollung verbracht worden. Im Anschluss ging es wiederum Richtung Süden nach Italien.

Dem Zollamt St. Pölten Krems Wiener Neustadt sei der lange und unrentable Verkehrsweg für die Verzollung verdächtig erschienen. Ermittlungen führten zur Aufdeckung einer Fälscherwerkstatt in der Umgebung von Wien. „In einem angemieteten Büro waren bis zu vier Chinesen mit der Fälschung von Verzollungsrechnungen beschäftigt“, so das Ministerium. Das Zollamt forderte insgesamt mehr als acht Millionen Euro an Zoll und Einfuhrumsatzsteuer nach. Die chinesischen Täter wurden der Aussendung zufolge neben einer Geldstrafe mit Haftstrafen von zwei Jahren bzw. vier Monaten für schuldig erkannt. Auch der österreichische Spediteur und ein involvierter Mitarbeiter wurden zu Geldstrafen von 34 bzw. 25 Millionen Euro (Ersatzfreiheitsstrafe sieben bzw. sechs Monate) verurteilt.