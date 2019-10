Zu Gast bei Atlas, Alice und Isolde

In der griechischen Mythologie trägt der Gigant Atlas das Himmelsgewölbe am westlichsten Punkt der damals bekannten Welt. Nicht ganz so mystisch – aber kaum weniger beeindruckend – offenbart sich das im Jahr 1954 gegründete Kernforschungszentrum CERN in Genf in der Westschweiz, in dem 13.600 Wissenschafter aus mehr als hundert Nationen unter anderem bei den Projekten Atlas, Isolde und Alice den kleinsten Teilchen des Universums oder der Antimaterie auf der Spur sind.

Der Anteil der österreichischen Wissenschafter nimmt sich hier mit ungefähr 120 etwas bescheiden aus – und diesen will Landeshauptmann Thomas Stelzer steigern. Entsprechende Projekte und Kooperationen, damit beispielsweise Doktoranden der Johannes Kepler Universität Linz in Genf forschen können, sollen künftig intensiviert werden, sagte er bei seinem Besuch in Genf.

„CERN bietet hier mannigfaltige Möglichkeiten und wir haben vereinbart, dass JKU-Vizerektorin Alberta Bonanni mit einigen Studenten nach Genf kommt, um den Kontakt zu stärken. Das ist nicht nur für die jungen Leute eine großartige Chance sondern entspricht auch unserem Gedanken des Netzwerkens und der Verflechtung auf höchster Forschungsebene.“ Punktuell bestünden bereits Kontakte und Kooperation zwischen CERN und der JKU: Etwa beim Datenaustausch zwischen CERN und dem JKU-Institut für Künstliche Intelligenz.

Kooperation im Medizintechnik-Bereich

Tags zuvor hatte Stelzer dem Medizinzentrum Sitem-Insel in Bern einen Besuch abgestattet. Dieses erste nationale Kompetenzzentrum unterstützt beispielsweise den Übergang von Forschungsergebnissen zu marktfähigen medizinischen Produkten. „Das Konzept der Sitem-Insel ähnelt dem des Softwareparks Hagenberg, das europaweit eine große Beachtung findet. Beim Aufbau der Medizin-Fakultät Linz steht die Verknüpfung von Forschung, Produktentwicklung und Firmengründungen in dem Bereich im Fokus. Wir haben hier einen Kontakt zwischen der Sitem-Insel und unserem Medizintechnik-Cluster fixiert um etwaige Kooperationen auszuloten.“

Der Autor nahm auf Einladung des Landes an der Reise teil.