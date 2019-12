Zu hohe Erwartungen sind Gift für den weihnachtlichen Familienfrieden

LINZ — Für den überwiegenden Teil der Österreicher ist laut einer IMAS-Umfrage die „Familie“ mit großem Abstand vor „Geschenken“ und „Keksen“ das Wichtigste am Weihnachtsfest. In der Praxis häufen sich gerade aber in diesen Tagen die Familienkrisen. „Viele Eltern gehen mit hohen Erwartungen an das Weihnachtsfest – alles soll perfekt sein, doch die Idylle funktioniert nicht auf Knopfdruck“, weiß der Landesobmann des OÖ Familienbundes, Bernhard Baier.

„Weniger ist mehr“

In den Beratungsstellen des Familienbundes registriert man dies ebenfalls. Dort ist man rund um die Feiertage besonders oft mit Familienkrisen konfrontiert. Für den Kinder- und Jugendpsychiater Primar Michael Merl, Vorstand der Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Kepler Universitätsklinikum, ist dies nicht verwunderlich: „Gerade wenn Erwartungshaltungen und damit verbundene Anspannungen am größten sind, kann es zu Eskalationen mit Streit, gewalttätigen Ausbrüchen oder depressivem Rückzug kommen“, so der Mediziner. Aus der Praxis weiß er, dass die Betten an der Kinder- und Jugendpsychiatrie gerade zur Weihnachtszeit am stärksten belegt sind. Besonders gefährdet seien Familien mit schwelenden und unbearbeiteten Konflikten, Alleinerziehende ohne Unterstützung sowie Kinder und Jugendliche in kritischen Lebensphasen, so Merl. Er empfiehlt bereits im Vorfeld zu überlegen, wie man zusätzlichen Druck vermeiden kann. In jedem Fall gelte die Devise „weniger ist mehr“. Außerdem solle man sich nicht scheuen, professionelle Hilfe der Psychosozialen Dienste und Beratungsstellen in Anspruch zu nehmen. Unterstützung kann man sich auch in den Familienberatungsstellen des OÖ Familienbundes holen.