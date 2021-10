Zu viel Erfolg steht Start im Weg

Shooting Star Emma Raducano, die sensationell als Qualifikantin die US Open gewinnen konnte, wird in Linz aufschlagen. Unter einer einzigen Bedingung: „Wir haben eine Vereinbarung“, schilderte Turnier-Direktorin Sandra Reichel.

„Nur wenn sie sich noch für die WTA Finals qualiffiziert, kommt sie nicht“, so Reichel. Dann hat natürlich das Turnier der besten acht Tennis-Damen des Jahres, das heuer in Guadalajara ausgetragen wird, Vorrang.

Damit heißt es bei den Machern des Upper Austria Ladies, das von 6 bis 12. November stattfindet, beim in Indian Wells zittern. „Wenn sie ins Finale kommt, wird es gefährlich“, weiß Reichel.

Derzeit nimmt die 18-jährige Britin Rang 22 in der Weltrangliste sowie Platz 15 im „Race to Guadalajara“ ein. „Ihr Start wäre unglaublich, eine große Bereicherung“, hofft Turnier-Botschafterin Barbara Schett. Sie schwärmt von Raducanu in den höchsten Tönen: „Sie ist eine tolle Persönlichkeit, ist spielerisch und athletisch sehr stark.“ Hoffentlich in den nächsten Wochen nicht zu stark.

Unabhängig davon wird mit einer guten Besetzung gerechnet, Details gibt es nach Nennschluss am 12. Oktober.

Von Roland Korntner