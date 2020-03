Zubehör von 19 Traktoren im Bezirk Oberwart gestohlen

Diebe haben in der Nacht auf Dienstag in Siget in der Wart (Bezirk Oberwart) bei 19 Traktoren Zubehör abmontiert und einen niedrigen fünfstelligen Schaden verursacht.

Die Täter überwanden den eineinhalb Meter hohen Zaun des Firmengeländes. Dann bauten sie Anhängekupplungen und hydraulische Oberlenker (Teil einer Vorrichtung zum Anheben von Arbeitsgeräten, Anm.) ab, berichtete die Polizei.

Der Schaden ist laut Landespolizeidirektion Burgenland durch eine Versicherung gedeckt. Hinweise zu den Tätern gebe es derzeit nicht. Zum Abtransport der Teile dürften sie einen Kastenwagen oder einen Kleintransporter verwendet haben.