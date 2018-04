Zubin Mehta muss mehrere Philharmoniker-Konzerte absagen

Stardirigent Zubin Mehta kann „aus gesundheitlichen Gründen“ mehrere geplante Konzerte mit den Wiener Philharmonikern nicht wahrnehmen. Betroffen davon sind Auftritte im Musikverein sowie Tourneedaten im April und Mai, wurde am Mittwoch mitgeteilt. Für den indischen Maestro werden Daniel Harding sowie der künftige Symphoniker-Chefdirigent Andres Orozco-Estrada einspringen.

Orozco-Estrada übernimmt die Musikvereinskonzerte am 21. und 22. April sowie den Tourneeauftakt in Frankfurt am 25. April. Die Auftritte am 23. April sowie 5. und 6. Mai im Musikverein und die weiteren Tourneekonzerte in Genf, Tampere, Kopenhagen, Aalborg und Stockholm zwischen dem 26. April und dem 2. Mai bestreitet Harding.