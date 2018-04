Zuckerberg bittet Kongress um Entschuldigung

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat im US-Kongress um Entschuldigung für die Datenaffäre rund um sein Unternehmen gebeten. Das Soziale Netzwerk habe nicht genug getan, um Schaden abzuwenden, so Zuckerberg vor seiner gestrigen Anhörung in einem schriftlichen Schuldeingeständnis an das Repräsentantenhaus. „Es war mein Fehler. Es tut mir leid.“ Umfangreiche Investitionen in Sicherheit dürften die Profitabilität von Facebook in nächster Zukunft beeinträchtigen, warnte er zugleich. Zuckerberg verantwortete sich am Dienstag erstmals vor dem Kongress.

Das soll er demnächst auch im EU-Parlament tun. „Zuckerberg muss ins Europaparlament kommen“, drängte EVP-Frantionschef Manfred Weber (CSU) am Dienstag zur Annahme einer bereits vor drei Wochen von Parlamentspräsident Antonio Tajani ausgesprochenen, bislang aber ignorierten Einladung. „Wir haben die Möglichkeit, Facebook über den europäischen Datenschutz eine Menge Probleme zu bereiten“, warnte Weber. Auch der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz K. Becker erwartet von Zuckerberg, „dass er die Einladung ins Europäische Parlament annimmt“.

Von dem Skandal um illegal verwendete Facebook-Daten sind 87 Millionen Nutzer betroffen, darunter auch 33.568 Österreicher.