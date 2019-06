Zuckerbrot für Kim, Peitsche für Iran

Nordkoreas Diktator erhält von Trump netten Brief, Iraner neue Drohungen

Während Donald Trump im Atomstreit mit dem Iran weiter die Zähne zeigt, setzt der US-Präsident seinen Kuschelkurs mit Kim Jong-un fort. Nordkoreas Diktator hat von Trump einen offenbar sehr freundlichen Brief erhalten.

Dieser sei „von hervorragendem Inhalt“, meldete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Kim schätze „die politische Urteilsfähigkeit und den außerordentlichen Mut“ Trumps und wolle „den interessanten Inhalt“ des Schreibens „ernsthaft prüfen“, meldete KCNA, ohne nähere Angaben zum Inhalt zu machen.

In den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang herrscht Stillstand. Beim historischen ersten Gipfel zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Konkrete Schritte wurden damals aber nicht vereinbart. Der zweite Gipfel in Vietnam im Februar endete ergebnislos.

Nichtsdestotrotz scheint die Chemie zwischen Trump und Kim zu stimmen. Davon kann im Verhältnis zu Teheran keine Rede sein — im Gegenteil: Trump schwingt auch nach dem am Freitag im letzen Moment abgeblasenen US-Luftangriff auf den Iran die Peitsche.

Er kündigte neue „bedeutende“ Sanktionen gegen Teheran an, die bereits ab Montag gelten sollen. Näheres sagte der Präsident nicht, erklärte sich aber zu Gesprächen mit Teheran bereit und warnte erneut: „Ich will keinen Krieg, und wenn es einen gibt, wird es Vernichtung geben, wie man sie vorher nicht gesehen hat“, sagte Trump und fügte hinzu: „Aber ich will das nicht tun.“

Irans Präsident Hassan Rohani forderte gestern wegen des Drohnenzwischenfalls internationale Maßnahmen gegen die USA. Der Iran wirft den USA vor, mit einer Aufklärungsdrohne den Luftraum des Landes verletzt zu haben. Die USA behaupten dagegen, die Drohne in internationalem Luftraum abgeschossen zu haben.