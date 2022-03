Zuerst die Liebe, dann lange nichts

Eine Oper an einer musikalischen Zeitenwende. Zwischen Monteverdi, der Empfindungen wie Schmerz oder Liebe in Noten gießen wollte, und Händel, der wieder das Formale stärker betonte.

„Moro per Amore“ von Alessandro Stradella (1643 bis 1682) handelt vom Leben und Sterben für die Liebe. Von einer Prinzessin, die den Verfall ihres von Krieg bedrohten Reiches riskiert und sich in den vermeintlichen Diener (als „Mohr“ verkleidet: der König von Sizilien) verliebt.

Stradella saugte sich die turbulente Geschichte nicht einfach aus den Fingern, er schöpfte selbst aus den Erfahrungen eines mindestens turbulenten Lebens: stets auf der Suche nach amourösen Erfüllungen, wird Stradella oft verjagt und harrt in Klöstern der Empörungsstürme. Am Ende wird er ermordet, vermutlich wieder wegen einer Liebesg´schicht.

„Moro per Amore“ auf Schlosss Greinburg ist der Höhepunkt der diesjährigen Donaufestwochen im Strudengau, Termine am 6., 7., 12., 13. und 14. August. In den Titelrollen Festwochen-erfahrene Gesangsmeister wie Maria Ladurner, Jakob Maximilian Gerbeth und Markus Miesenberger, dazu neue Stimmen wie die von Johanna Rosa Falkinger, ausgebildet an der Linzer Bruckneruni. Inszenieren wird Manuela Kloiblmüller, es spielt das Euridice Barockorchester der Bruckneruni.

28 Jahre gibt es die Donaufestwochen, Intendantin Michi „brennt“ (und blüht) noch immer merklich für das Festival. Alte Musik bis zeitgenössischer Tanz (editta braun company am 9. August), begeisterte ehrenamtliche Helferleins in der Region (rund 2000 freiwillige Arbeitsstunden), Einbindung von Musikschulen und einwöchige Heranführung junger Menschen an die Oper. Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung, ihre Bilder zu „Leben“ sind im Greiner Atelier am Ufer zu sehen.

Exquisit die Musikreihe mit zehn Konzerten, so gastieren Gaigg und ihr L´Orfeo Barockorchester am 31. Juli in der Stiftskirche Waldhausen (u. a. Schuberts „Unvollendete“).