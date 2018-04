Zukunft der Freibäder ist gesichert

Die ersten warmen Tage des Jahres lassen manch einen schon wieder an den Besuch im Freibad denken. 230 Freibäder gibt es in Oberösterreich. Dafür, dass diese erhalten und neue gebaut werden können, sorgt ein neues Bäderinvestitionsprogramm des Landes Oberösterreich im Rahmen dessen jährlich 6,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen. „Was lange währt, wird endlich gut. Wir konnten eine Verdreifachung des bisherigen Budgets erreichen, um Impulse für die Lebensqualität in unseren Regionen zu setzen“, erklärt Landesrat Max Hiegelsberger. Vorteil des neuen Programmes: Gemeinden können kleinere Sanierungen selbst beauftragen und die Entscheidung über die Bäderstandorte fällt in den Regionen. Wer sich mit anderen Gemeinden zusammenschließt, kann noch mehr Geld beantragen. Bis zu 66 Prozent der Sanierungskosten eines Bades schießt das Land zu. Voraussetzung für den Anspruch auf Förderung ist, dass die Ausgaben zu 50 Prozent gedeckt werden müssen, hierfür gibt es bis 2021 Zeit. Außerdem muss ein Nachweis der Wirtschaftlichkeit vorgelegt werden. Der Gemeindebund zeigte sich vom neuen Programm begeistert. „Mit dem Bäderinvestitionsprogramm werden zusätzliche Anreize für die Abstimmung des Bäderprogrammes in den Regionen geschaffen,“ so Präsident Hans Hingsamer.