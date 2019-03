Zukunft liegt in künstlicher Intelligenz und Kooperation

Einen Blick in die Zukunft hat eine oö. Delegation unter Leitung von Landeshauptmann Thomas Stelzer im deutschen Karlsruhe geworfen. Dort beschäftigen sich Forscher am Karlsruhe Institute of Technology (KIT) mit den Themen Künstliche Intelligenz und Robotik. Die Ähnlichkeit des Namens mit dem Linz Institute of Technology (LIT) ist kein Zufall: Auch dort wird im Herbst ein Labor für Künstliche Intelligenz starten, dem der international renommierte Experte Sepp Hochreiter vorsteht. Bereits jetzt bestehen Kooperationen im Hochschulbereich, die künftig noch ausgebaut werden sollen, so Stelzer.

Der modernste Ansatz sei derzeit „Deep Learning“, berichtete Rainer Stiefelhagen, Professor und Leiter des Instituts für Anthropomatik (Symbiose von Mensch und Maschine) und Robotik am KIT. Dabei lernen Computersysteme „anhand massiv vieler Trainingsbilder“ Gegenstände zu identifizieren.

Roboter und Computer lernen zu sehen und zu „verstehen“

Auf Basis der Bilderkennung entwickelt man am KIT praktische Anwendungen: Roboter, die selbstständig Gegenstände erkennen und ergreifen und bei schwierigen Reparaturen helfen, gehören ebenso dazu wie Exoskelette, die Menschen bei körperlich schweren Arbeiten unterstützen. Auch das Erkennen von Sprache, das Auswerten von Kamerabildern etwa bei selbstfahrenden Autos, bei der polizeilichen Suche nach verdächtigen Personen oder bei Assistenzsystemen für blinde Menschen gehören dazu. In letzterem Bereich gibt es bereits eine Kooperation zwischen dem Karlsruher Institut für Sehgeschädigte und dem Institut für integriertes Studieren an der Linzer Johannes Kepler Universität.

Start-ups gründende Lehrer als Vorbilder für Studierende

Das KIT zählt derzeit mehr als 9000 Beschäftigte und gut 25.000 Studierende und gilt als größte deutsche Forschungseinrichtung. Beeindruckt von der Verknüpfung von Lehre, Forschung und Innovation zeigte sich Werner Pamminger, Chef der Standortagentur des Landes OÖ, im VOLKSBLATT-Gespräch: „Dass hier Professoren aktiv unterstützt werden, Start-ups zu gründen, halte ich für großartig. Denn das hat eine unschätzbare Vorbildfunktion für Studierende!“

Während in Karlsruhe rechtliche und ethische Fragen – etwa datenschutzrechtliche Herausforderungen bei der automatischen Gesichtserkennung – mit Verweis auf den Gesetzgeber unbeantwortet blieben, werde man in Linz auch den gesellschaftspolitischen und sozialwissenschaftlichen Teil beleuchten, sagte Stelzer.

Der Autor nahm auf Einladung des Landes OÖ an der Delegationsreise teil.