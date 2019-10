„Und wenn mich einer fragt, wie denn das mit den Schulden ist, dann sage ich ihm das, was ich immer wieder sage: dass mir ein paar Milliarden Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten, als mir ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr bereiten würden“.

Ein knappes Jahrhundert alt ist diese Feststellung des roten Säulenheiligen Bruno Kreisky, und sie dient SPÖ-Politikern seither als Freibrief für staatliches Schuldenmachen.

Jetzt geht die SPÖ im dialektischen Kampf für ein Leben auf Pump einen Schritt weiter und spricht in Bezug auf die verhinderte verfassungsmäßige Verankerung der Schuldenbremse von einer „Investitionsbremse“.

Nachdem bekanntlich die Wahrheit eine Tochter der Zeit ist, sollte man in Bezug auf die „Investitionsbremse“ vor allem auf eines verweisen: Die Große Koalition hat in den Jahren 1986 bis 1999 auf den schon von Kreisky hinterlassenen Schuldenberg weitere (umgerechnet) 73 Milliarden Euro Miese draufgepackt — obwohl Österreich damals in einer Phase der Hochkonjunktur steckte.

Und: Nach Kreiskys Abgang musste Österreich ein Drittel der Nettosteuereinnahmen in den Schuldendienst buttern. Wenn die SPÖ glaubt, die Schuldenbremse sei eine Investitionsbremse, irrt sie — vielmehr sind Schulden die Zukunftsbremse.