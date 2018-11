„Zukunftsfähige Strukturen für gesellschaftswirksame Bereiche“

Landesrätin Haberlander will Gesundheitskompetenz stärken

Mit den drei Aufgabengebieten Gesundheit, Bildung und Frauen habe sie „gesellschaftswirksame Ressortbereiche“ zu verantworten, sagt Landesrätin Christina Haberlander (OÖVP). Die Herausforderung und auch ihr Ziel sei es, „zukunftsfähige Strukturen“ zu schaffen, um „die langfristige Versorgung in allen drei Bereichen abzusichern“, so die Landesrätin. Mit den ihr dafür im kommenden Jahr zur Verfügung stehenden Budgetmitteln sieht sich die künftige Landeshauptmann-Stellvertreterin für diese Aufgabe gut gerüstet. Das Gesundheitsbudget steige im Vergleich zu 2018 um 5,1 Prozent oder 50 Millionen Euro, ein Plus von acht Millionen gibt es im Bildungsbereich — dazu kommen noch 5,8 Millionen für Baumaßnahmen im Berufsschulbereich —, für die Förderung von Frauenberatungsstellen und frauenspezifischen Projekten wiederum stehen 900.000 Euro zur Verfügung. Zudem sei für die Umsetzung der Frauenstrategie „Frauen.Leben.2030“ jedes Ressort selbst verantwortlich, betont Haberlander.

Im Gesundheitsbereich will sie einen besonderen Schwerpunkt bei der Prävention und der Stärkung der Gesundheitskompetenz setzen. Man wolle die „Patienten über wichtige Andockpunkte im Gesundheitssystem aufklären“, so die Landesrätin— und das auch mit dem Blickwinkel, damit Spitalsaufenthalte zu reduzieren oder gar verhindern zu können. Patienten sollen „befähigt werden, das Krankenhaus erst gar nicht aufzusuchen, weil es andere Angebote gibt“, betont Haberlander und verweist diesbezüglich etwa auf die telefonische Gesundheitsberatung. Diese soll unter der Nummer 1450 im ersten Quartal 2019 flächendeckend angeboten werden.

Ein besonderes Anliegen ist Haberlander der Ausbau der wohnortnahen Palliativversorgung. 2019 werden für den Ausbau der mobilen Palliativteamts die Mittel um 330.000 Euro auf 2,6 Millionen Euro aufgestockt. Zur stationären Versorgung von Hospiz- und Palliativpatienten stehen aktuell 78 Betten in den Versorgungsregionen zur Verfügung.

Attraktive Berufsschulen

Dass im Berufsschulbereich 5,8 Millionen Euro in Baumaßnahmen fließen, liegt für die Landesrätin auf der Hand: Attraktive Berufsschulen seien wichtig für den Wirtschaftsstandort OÖ. Sie verweist zudem darauf, dass „der Raum der dritte Pädagoge ist“, daher seien bauliche Konzepte „in enger Abstimmung mit pädagogischen Konzepten“ zu realisieren.

Das Landesbudget 2019 mit einem Gesamtvolumen von 5,71 Milliarden Euro wird vom 4. bis 6. Dezember im Landtag debattiert und beschlossen.