Zukunftsmusik über (bald?) Machbares: Digitalisierung, die an Grenzen rüttelt

Ars Electronica: Fantastische Ausstellung rund um die Themen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung regt zum Nach- und Vordenken an, wirft Fragen auf — zum letzten Mal in der Postcity

Noch einmal die imposante Auffahrt zum ehemaligen Postgebäude am Linzer Hauptbahnhof hinaufgehen. Vertrauter Zustand: erst einmal verwirrt sein.

Eine Vielzahl an Stationen in vier Stockwerken, genug, um sich die vollen fünf Ars-Tage geistig reinzuknien. Die Postcity pulsiert heuer zum letzten Mal als Zentrale der Ars Electronica, danach wird umgebaut und kommerziell genutzt.

Ein Gewusel, viele vor allem junge Leute, grüne Oasen, freundliche Helferleins geben Auskunft. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung, die laut Festival-Motto in der Midlife-Crisis steckt. Der VOLKSBLATT-Rechercheur setzt selbst eine Linie, folgt dem Schlagwort „Human“ (= „Mensch“). In der Hauptebene lockt die „Europäische Plattform für digitalen Humanismus“.

Kniffliges Thema, wird mit „smarter“ Technologie menschliches Dasein einfacher und netter? Oder macht sie uns zu digitalen Idioten, unfähig, eigenständig die Schuhbänder zu binden? Geht es um Profit oder, wie im Programm formuliert, „gesellschaftliche Angemessenheit“? Angemessen im Guten wie im Schlechten. Ein echter Sympathieträger: die Burnout-Maschine des Deutschen Max Kullmann, die Menschen vor dem beruflichen Ausbrennen bewahren soll.

Wie bilden wir Urteile?

Künstliche Intelligenz schafft in „What A Ghost Dreams Of“ aus Bildern von Überwachungskameras neue Gesichter. Das internationale Kollektiv „h.o“ stellt die Frage: Wie reagieren wir „Echten“ auf die Gesichter? Welche Eigenschaften schreiben wir ihnen zu? Wie bilden wir uns (Vor-)Urteile? Eine düstere Variante dazu entwickelte Yonlay Cabrera aus Kuba, eine Apparatur scannt den vom Regime erwünschten Menschen durch. Kein Entkommen, die Augen werden herangezoomt, Fragen gestellt und jede Veränderung der Pupillen und ihrer Umgebung auf einem rot-schwarzen Raster erfasst. Gibt es gültige körperliche Merkmale dafür, was ein Mensch denkt? Haben nicht auch Überwacher (und Programmierer) Vorurteile?

Sprechen Pflanzen?

Der menschliche Faktor spielt bei „SimCath“ des mexikanisch-französischen Cellule studio eine gewichtige Rolle. Elektronische Simulationen, an denen Chirurgen ihre heikle Arbeit üben können, gibt es bereits. „SimCath“ erlaubt nun, dass ein ganzes Team chirurgische Eingriffe trainieren kann. Denn bei bis zu zwanzig Personen am Operationstisch entscheidet nicht bloß die Technik, erklärt die Cellule-Mitarbeiterin: „Die Psychologie ist sehr wichtig!“

Hinunter in den „Bunker“ — das untere Geschoß der Postcity —, wo menschliche Grenzen oder auch deren Überschreiten mittels Technologie verhandelt werden. Sprechen Pflanzen? Wie sähe eine Kommunikation Mensch-Pflanze aus? Die Slowenin Spela Petric forscht daran, viel Geduld ist nötig, ein jahrelanges Unterfangen. Der Brite Andy Gracie entwarf ein sehr spezielles Labor, Mikroorganismen werden Bedingungen wie draußen im Sonnensystem ausgesetzt. Die Finnin Jenna Sutela nutzt maschinelles Lernen und experimentiert mit dem Bacillus subtilis nattō, das nach jüngsten Experimenten der Raumfahrt auf dem Mars überleben kann. Die britische Künstlerin Charlotte Jarvis arbeitet an der Erschaffung eines „weiblichen“ Spermas, das Ausgangsmaterial sucht sie im eigenen Körper und den Körpern von Kolleginnen. Nur konsequent, Mannsbilder (verkümmertes Chromosom!) sind ein Auslaufmodell, in rund 120.000 Jahren gilt Game over.

Fantastische Entdeckungsreise, täglich bis 19.30 Uhr, Montag bis 18 Uhr.

Goldene Nicas, gereicht vom Roboter

Im Zuge des Ars Electronica Festival „Out of the Box —die Midlife-Crisis der digitalen Revolution“ wurden im Rahmen des Gala-Abends am Donnerstag u. a. im Beisein von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Landeshauptmann Thomas Stelzer die Trophäen des Prix Ars Electronica und des Starts Prize der Europäischen Kommission vergeben.

Die Goldenen Nicas — gereicht von Roboterarmen (Bild: Gerfried Stocker, künstlerischer Direktor der Ars Electronica) — gingen an die Gruppe um Kalina Bertin für „Manic VR“, „Labor“ von Paul Vanouse, „Torso #1“ von Peter Kutin sowie „Dschungel“ von Alex Lazarov.