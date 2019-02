Zum Auftakt die Flügel gestutzt

Von Tobias Hörtenhuber

„Noch ist nichts passiert“ — Black-Wings-Linz-Manager Christian Perthaler nahm die unerwartete Pleite im ersten Spiel der Eishockey-Qualirunde bei Schlusslicht VSV noch locker. Doch ein Durchmarsch, wie von Präsident Peter Freunschlag im VOLKSBLATT erwartet, dürfte das Rennen um die letzten beiden Play-off-Plätze nicht werden.

Rechnung stimmt noch

„Wir müssen die vier Heimspiele gewinnen, dazu zwei auswärts, dann sind wir durch“, rechnete Perthaler vor. Die erste Chance ist einmal vertan, „weil wir die Tore im ersten Drittel nicht gemacht haben“, analysierte der Linzer Mastermind. „Da muss es 3:0 stehen.“

Tat es aber nicht und so müssen am Sonntag (17.30/live ServusTV) gegen Innsbruck unbedingt drei Punkte her, sonst ist wohl wieder Feuer am Dach. Gegen die Haie haben die Wings in dieser Saison drei Siege und eine Overtime-Niederlage stehen — was aber nichts heißen muss, wie das Match in Villach zeigte. Gegen die Adler war die Bilanz makellos.

Hinter den Kulissen nimmt die Liga für 2019/20 konkrete Formen an. Znaim und Zagreb werden nicht mehr dabei sein, dafür gab neben den übrigen zehn EBEL-Vereinen auch die VEU Feldkirch eine Meldung ab. Jetzt werden die eingereichten Unterlagen geprüft.