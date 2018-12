Zum Jahrestag gibt es Vertrauenshoch für Kanzler Kurz

Kanzler und Vizekanzler haben zum Jahrestag der ÖVP-FPÖ-Koalition am 18,. Dezember ihre Bilanz ebenso schon gezogen wie etliche der Ministerinnen und Minister — naturgemäß fällt der Selbstbefund positiv aus. Doch auch im Urteil der Wählerinnen und Wähler, aber auch der Meinungsforscher und Politikwissenschafter kommt die türkis-blaue Regierung gut weg — wobei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im seinem ersten Jahr als Regierungschef an Vertrauen weiter zulegen konnte (siehe Grafik). Bessere Vertrauenswerte hatte Kurz nur vorübergehend als Außenminister. Zwar noch im Minus aber mit ständigen Verbesserungen zeigt sich FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache im Vertrauensindex.

Hohe Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit

Dass die ÖVP-FPÖ-Regierung nach einem Jahr fest im Sattel sitzt, zeigen einerseits die sehr konstanten Meinungsumfragen. Die ÖVP hält in der Sonntagsfrage seit geraumer Zeit bei 35 Prozent (Wahl Oktober 2017: 31,47 Prozent), die FPÖ liegt zumeist etwas unter den 25,97 Prozent der Wahl. Nicht signifikant besser liegt die SPÖ.

Stabil ist andererseits aber auch das Meinungsbild: Laut aktuellem ATV Österreich Trend sind 12 Prozent der Österreicher mit der Regierungsarbeit „sehr“ und weitere 37 Prozent „eher zufrieden“. Daran, so Meinungsforscher Peter Hajek (Public Opinion Strategies), habe sich seit Februar 2018 kaum etwas verändert.

In der Wahrnehmung gibt es keinen Stillstand

Die Gründe, dass ÖVP und FPÖ recht stabil in der Wählergunst liegen sind vielfältig, wie etwa Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer (OGM) erläutert. So trage die aktuelle Koalition — im Gegensatz zu Rot-Schwarz zuvor — ihre Differenzen nicht öffentlich aus: „Es gibt keinen Streit, keine gegenseitige Blockade und daher gibt es in der Wahrnehmung keinen Stillstand, sondern genau das Gegenteil.“ Dazu präsentiere die Regierung regelmäßig neue Vorhaben. Dies sieht auch Peter Hajek so: „Sie wickeln ihr Programm ziemlich klar ab.“ Und dies werde dank „sehr professioneller Kommunikation“ auch sichtbar. Dabei gehe es gar nicht immer um die Umsetzung — so werde sich beispielsweise erst zeigen, ob die Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger tatsächlich „der große Erfolg wird“, sagte Hajek.

Klare Nummer eins und klare Nummer zwei

Auch für den Politologen Peter Filzmaier ist in der Kommunikationsarbeit und der demonstrativ nach außen getragenen Harmonie ein Teil der hohen Zustimmungsraten von Türkis-Blau begründet. Mit Bundeskanzler Kurz gebe es eine klare Nummer eins und mit Vizekanzler und FPÖ-Chef Strache eine klare Nummer zwei. Eine solch eindeutige Rollenverteilung habe unter Schwarz-Blau I mit dem damaligen FPÖ-Obmann Jörg Haider definitiv nicht existiert, zog Filzmaier einen Vergleich mit der früheren blauen Regierungsbeteiligung, die einen Absturz der FPÖ in der Wählergunst nach sich zog.

Chemie zwischen Kurz und Strache passt

Gleichzeitig würden sich jetzt aber auch die Minister der Regierungslinie klar unterordnen. Die FPÖ wiederum begnüge sich mit der Regierungsbeteiligung und dem Vizekanzleramt. Ziel der Freiheitlichen sei eine Fortsetzung der Koalition nach der laufenden Legislaturperiode, daher könne die Partei mit gemäßigten Stimmen-Verlusten auch leben, so Filzmaier —denn Platz eins sei ohnehin außer Reichweite. Ebenfalls zum Erfolg beitragen würde, dass sich Kurz und Strache persönlich gut verstehen, sagte Hajek: „Die Chemie zwischen den beiden Spitzenkräften passt.“

Gewerkschaft ist die wirksamste Opposition

Ramponiert sieht Hajek indes die Opposition. Vier Prozent der Österreicher sind mit ihr „sehr zufrieden“, weitere 27 Prozent „eher zufrieden“, während 37 Prozent „weniger“ und 24 Prozent „gar nicht zufrieden“ sind. Besonders tragisch läuft es laut Hajek für die SPÖ. Drei Prozent der eigenen Wähler sind mit der Arbeit der Partei „sehr zufrieden“, 38 Prozent “eher zufrieden”. 46 Prozent sind „weniger“ und neun Prozent „gar nicht zufrieden“. Hajeks trockener Befund: „2018 war ein Desaster für die SPÖ-Bundespartei. Das Horrorjahr 2017 wurde fast noch einmal getoppt.“

Für Bachmayer ist derzeit die Gewerkschaft noch die „wirksamste Opposition“. Diese habe es geschafft, das Arbeitszeitthema aufzugreifen und auch bei den Kollektivvertrags-Verhandlungen sehr offensiv agiert.