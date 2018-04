Zumindest ein Rekord soll fallen

Von Tobias Hörtenhuber

Der Teilnehmerrekord aus dem Jahr 2016 mit 20.500 Läufern wird am Sonntag (Start 9.30) trotz bisher 19.318 Anmeldungen wohl nicht fallen, die 20.000-Marke könnte aber fallen.

Zwei andere Bestwerte könnten aber durchaus unterboten werden.

Die Weltrekordjagd

„Ich will einfach ins Guiness Buch der Rekorde und der Weltrekord für einen Halbmarathon in Lederhose gehört einfach nach Österreich“, begründete Thomas Fleischanderl seinen Start in Tracht. Die Zeit von 1:51:51 Stunden muss der Bad Leonfeldener unterbieten. Zusätzlich sammelt er mit seinem Weltrekordversuch Spenden für das Kinderhospiz Sterntalerhof. Mehr als 19.000 Euro sind schon zusammengekommen. Ein Vorhaben, für das Fleischanderl im wahrsten Sinnen des Wortes Blut geschwitzt hat. Die Oberschenkel seien ziemlich blutig gewesen, bis die richtige Lederhose gefunden war, schilderte er im VOLKSBLATT-Gespräch. Infos und Spenden unter www.lederhosenweltrekord.at.

Der Streckenrekord

Im Sog von Geoffrey Mutai, dem zweitschnellsten Marathonläufer der Welt, stellte Athletenkoordinator Günther Weidlinger ein noch nie dagewesenes Elitefeld für den 17. Linz Donau Marathon auf die Beine. Gleich 13 Athleten (inkl. Tempomachern) werden sich um den Sieg streiten und versuchen die Bestmarke von Alexander Kuzin aus 2007 von 2:07:33 zu knacken. „Der Rekord wird attackiert“, versprach Weidlinger ein verdammt schnelles Rennen.

