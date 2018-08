Zumindest fünf ÖTV-Herren in US-Open-Qualifikation

Lediglich Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem steht fix im Hauptbewerb der am Montag beginnenden US Open in New York. Dafür versuchen sich dieses Jahr sogar zumindest fünf ÖTV-Spieler in der von Dienstag bis Freitag ausgetragenen Qualifikation: Gerald Melzer, Dennis Novak, Sebastian Ofner, Lucas Miedler und Jürgen Melzer gehen in die drei Runden umfassende Ausscheidung.

Eventuell könnte auch noch Maximilian Neuchrist als sechster Österreicher ins Quali-Feld rutschen, falls es noch zu Absagen kommt. Bei den Damen herrscht aus rot-weiß-roter Sicht hingegen gähnende Leere. Weder im Hauptfeld, noch in der Qualifikation sind ÖTV-Spielerinnen vertreten. Der Hauptbewerb wird übrigens dieses Jahr bereits am Donnerstag (20.00 Uhr MESZ) wieder im Herzen von Manhattan ausgelost.