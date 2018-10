Linz steht im Zeichen der Kinderkultur

300 Veranstaltungen an 40 Orten in 7 Tagen

Das Lesen als zentrale Fähigkeit — auch im Zeitalter der Digitalisierung —, um am gesellschaftlichen Leben in der Demokratie teilzunehmen, unterstrichen die Verantwortlichen am Dienstag in Linz bei der Pressekonferenz zur 6. Kinderkulturwoche (18. bis 28. Oktober).

Kraniche für Hiroshima

Der Eröffnungsnachmittag steigt am 17. Oktober im Kunstmuseum Lentos. Um 13.30 Uhr beginnen Workshops mit Kronenbasteln und Kranichfalten— die Kraniche werden im Gedenken an Sadako ans Friedensmuseum nach Hiroshima geschickt — und um 14.30 Uhr bringt das lille kartofler figurentheater „Aschenputtel“ auf die Bühne (ab 3 Jahren). „Wir sind stolz, dass 25 Kultureinrichtungen & -initiativen elf volle Programmtage mit über 300 Veranstaltungen an fast 40 Standorten zur Verfügung stellen“, betonte Bürgermeister Klaus Luger.

Traditioneller Auftakt sind die 24. Linzer Kinder- und Jugendbuchtage (18. bis 20. Oktober) in der Arbeiterkammer. „Sie bieten 3000 Bücher, elf Lesungen und zwölf Theateraufführungen sowie ein tägliches Quiz. Der Eintritt ist frei“, sagt Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer. Reservierungen für die Veranstaltungen sind unter Tel. 0732/71070-0 möglich.

Zwischen 14.000 und 18.000 Gäste nehmen das vielfältige Angebot der Kinderkulturwoche jährlich in Anspruch. Auch die Museen warten neben freien Eintritten für Kinder bis 14 mit jeder Menge Angeboten auf. Im Ars Electronica Center öffnen der Deep Space — es wird u. a. das Bruegel-Gemälde „Die Kinderspiele“ erkundet — und das Kinderforschungslabor seine Pforten. Im Lentos gibt es das Mitmachkonzert „Wir stehen auf 1968“ mit Suli Puschban (23. 10., 15 Uhr) und Workshops wie „Kinderdemo“(20. 10., 10 Uhr) oder „Verbieten verboten“ (27. 10., 10 Uhr). Die OÖ. Landesgalerie veranstaltet die Kindereröffnung der Ausstellung „Echt Jetzt?! Klasse Kunst“ (21. 10., 14 – 16 Uhr) sowie Taschenlampen- und Laternenführungen am 25. Oktober.

Premieren & Co.

Auch die Stadtteile haben einiges zu bieten: In den Stadtbibliotheken Auwiesen, Urfahr und im Wissensturm lässt das Bilderbuchkino Kinderaugen strahlen, in der Stadtbibliothek Dornach/Auhof darf Lesungen mit der „Leseoma“gelauscht werden, in den Zweigstellen Ebelsberg und Pichling gibt es Vorlesestunden. Im Volkshaus Pichling richtet sich das Erzähltheater „Misa denkt Fliegen“ (18. 10., 9 und 10.30 Uhr) an alle ab 3 Jahren.

Einige Stücke werden in der Kinderkulturwoche erstmals aufgeführt. So präsentiert das Kuddelmuddel von 21. bis 25. Oktober im Familienzentrum kidsmix „Schrott“, eine performative Installation und Materialerkundung für Kinder ab eineinhalb Jahren. Am 20. Oktober feiert „Michel aus Lönneberga“ des Theater Tabor im Theater Maestro Premiere (14 Uhr, ab 5 Jahren). Ein musikalischer Kampf zwischen Tradition und Moderne erklingt am 28. Oktober (15 und 17 Uhr) im Brucknerhaus: „Believable — A choral battle“. Kinder ab acht Jahren können am 20. und 22. Oktober um 9 Uhr im Musiktheater bei einer Probe des Bruckner Orchesters hinter die Kulissen blicken.

Zum letzten Mal dabei ist die Medienwerkstatt im Wissensturm, die eingespart wird, so mit dem Workshop „Filmtricks!“ (20. Oktober).

Programm: www.kinderkulturwoche.linz.at