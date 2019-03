„Zur Weiterentwicklung ist neues Stadion unabdingbar“

Etwas mehr als fünf Jahre nach dem Antritt der Freunde des LASK, wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus? Sowohl sportlich, als auch wirtschaftlich?

SIEGMUND GRUBER: In beiden Fällen äußerst positiv. Sportlich sieht man ohnehin, dass wir ganz stark vorne mitspielen können und unser Zwischenziel mit der Meisterrunde erreicht haben. Jetzt schauen wir, dass wir so viele Punkte wie möglich bis zur Punkteteilung mitnehmen und dann setzen wir uns als nächstes Ziel einen Europacup-Startplatz, dafür spielt man das Obere Play-off.

Und wirtschaftlich?

Wenn man sich unsere Pyramide mit mittlerweile fast 90 Sponsoren ansieht, dann bin ich auch in diesem Bereich mit der Entwicklung sehr zufrieden. Das bestätigt auch der Blick auf die Umsatzzahlen. Wir haben in der Saison 2013/14 in der Regionalliga mit 1,65 Millionen begonnen, hatten in der Ersten Liga erst 5,02 dann 5,8 und schließlich 6,4 Millionen und danach in der ersten Bundesliga-Saison 10,6 Millionen Euro. In der laufenden Saison gibt es definitiv wieder eine Umsatzsteigerung, die genaue Zahl kann ich aber noch nicht nennen.

1500 Business-Sitze bringen 4,5 Millionen

Ist der LASK am aktuellen Standort am Plafond angelangt?

Nein, man kann immer noch Sponsoren dazugewinnen, das hat nichts mit dem Standort zu tun. Aber im Hospitality-Bereich sind wir in Pasching natürlich stark begrenzt. Wir können keine Logen anbieten und die Business-Seats sind stark begrenzt. Genau diese beiden Faktoren sind aber der Hebel, um das Budget jetzt noch deutlich zu steigern. Nur ein Beispiel: Wenn wir 1500 Business-Seats zu 3000 Euro pro Saison verkaufen könnten, dann sind das 4,5 Millionen. Summa summarum: Zur Weiterentwicklung ist ein neues Stadion unabdingbar.

„Kein Spieler denkt an Wechsel in der Liga“

Die offiziellen Umsatzzahlen für die Saison 2017/18 von Salzburg, Rapid und Austria liegen bei rund 80, 41 und 36 Millionen Euro. Dahinter folgen Sturm (18), Mattersburg (12) und eben der LASK mit 10,6 Millionen. In welche Richtung würde es mit einem neuen Stadion gehen?

Es sollte in Richtung Sturm Graz gehen. Aber noch einmal zurück zur Eingangsfrage. Es denkt nach nur eineinhalb Jahren kein Spieler mehr nach, innerhalb der Liga zu Rapid, zu Austria, zu Sturm, ja nicht einmal zu Salzburg zu wechseln. Denn die Spieler wissen: Beim LASK kann ich mich so gut präsentieren, dass ich unter Umständen ins Ausland gehen kann. Das verdeutlicht unsere tolle Entwicklung. Wir haben dabei aber nicht nur viel in den Kader, sondern auch schon in die Infrastruktur investiert.

Projekt bei Strategischer Umweltprüfung

In welchem Stadium befindet sich das Stadionprojekt?

Es liegt beim Land OÖ zur Strategischen Umweltprüfung (SUP), die eine Vorstufe zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) darstellt.

Wie lautet das weitere Prozedere?

Wenn die SUP positiv verlaufen ist, kommt das Projekt in den Gemeinderat, dort geht es dann um die Umwidmung der Fläche. Geschieht die, geht es mit der UVP weiter. In dieser gibt es klare Verfahrensnormen, Rechte und Pflichten und in dieser müssen alle betroffenen Parteien eingebunden werden.

Doch schon jetzt gibt es Störfeuer.

Was derzeit passiert, ist, dass schon bevor wir mit dem Projekt in die UVP kommen und wir überhaupt beim Architekten waren, die Sache von einer Seite schlecht gemacht wird, Argumente dagegen vorgebracht und Fake News in die Welt gesetzt werden. Ja sogar von Mauschelei und Korruption wird gesprochen. Damit soll das Projekt vorab verhindert werden, damit wird uns als Bauwerber aber das ganz normale rechtsstaatliche Verfahren abgesprochen. Diese Vorgangsweise hat also nichts mit Demokratie zu tun, denn alle Einwände gehören ausschließlich in die UVP.

Keine Chance in Wohn- oder Industriegebiet

Warum überhaupt der Standort Pichling?

Weil wir überzeugt, dass es der beste ist, dass wir dort eine gute Verkehrsanbindung erreichen und wir an diesem Standort alle auftretenden Probleme und Auflagen lösen können, sonst hätten wir uns nicht für ihn entschieden.

Und warum der Gang ins Grünland?

Dafür gibt es bei so einem Projekt keine Alternative. Denn in einem Wohnbaugebiet hast du mit einem Fußball-Stadion null Chance. Blieben Industrie- und Gewerbegebiete, die in Linz aber schon rar sind und die die Politik niemals zurückwidmen würde auf Sportfläche. Ergo, es gibt keine andere Möglichkeit, als auf einen landwirtschaftlichen Grund zu gehen. Die Frage ist nicht, ob man den LASK dort haben will oder nicht, sondern ob man den LASK in Linz haben will oder nicht.

„Bin zuversichtlich, dass wir ein Stadion bauen“

Ihr Fazit?

Ich bin zuversichtlich, dass wir ein Stadion bauen werden, zumal der LASK bereit ist, bis zu 22 Millionen des Projekts selbst zu stemmen.

Am LASK kann niemand etwas verdienen

Was auch den Vorwurf entkräftet, dass die Freunde des LASK am Klub verdienen wollen!

Das geht gar nicht, weil niemand am LASK beteiligt ist. Der LASK ist ein eigenständiger Verein und die Profi-GmbH gehört zu 100 Prozent dem LASK. Es ist auch nicht möglich, Gewinne aus einem gemeinnützigen Verein auszuschütten. Wenn die LASK Profi-GmbH zehn Millionen Gewinn, zum Beispiel durch den Europacup, machen würde, dann wird der reinvestiert in den Kader oder die Betreuer. Und das, was übrig bleibt, geht in den Verein und der kann es wiederum in den Nachwuchs, in die Infrastruktur etc. investieren.