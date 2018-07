Zusatzkonzert von Paul McCartney am 6. Dezember in Wien

Da musste man wirklich auf Zack sein: Binnen 20 Minuten nach Vorverkaufsstart war das Konzert von Paul McCartney am 5. Dezember in der Wiener Stadthalle ausverkauft. Wer leer ausging, bekommt nun eine zweite (und letzte) Chance. Wie der Veranstalter mitteilte, wird der Ex-Beatle am 6. Dezember eine Zusatzshow spielen. Der Vorverkauf dafür beginnt am kommenden Donnerstag um 9.00 Uhr.