Zusteller stahl 800 Pakete

Eine riesige Diebstahlsserie von Paketen konnte die Polizei in Grieskirchen klären. Ein als Pakettransporteur tätiger 45-Jähriger soll zwischen März 2020 und Jänner 2021 insgesamt 800 Pakete mit Gegenständen im Wert von 150.000 Euro unterschlagen haben.

Der Mann war bereits im Jänner ausgeforscht worden, doch erst im Zuge von langwierigen Ermittlungen zeigte sich das wahre Ausmaß seiner Aktivitäten. Bei einer Hausdurchsuchung konnten noch 506 Pakete sichergestellt werden. Der Mann hatte sich dabei vorwiegend auf Retourwaren konzentriert, da von den Firmen in den überwiegenden Fällen bereits Entschädigungen bzw. Rücküberweisungen durchgeführt worden waren und die Waren somit den Bestellern nicht mehr in Rechnung gestellt wurden.

In einigen Fällen eignete er sich eigene Retourwaren an, also Bestellungen, die er selbst durchgeführt hatte und wieder zurücksendete.

Das Diebsgut versuchte der 45-Jährige auf verschiedenen Wegen zu verkaufen, unter anderem auf Internetplattformen. Die Waren reichten von Fernsehgeräten über Kaffeemaschinen bis zu Kleidungsstücken und Schuhen. Durch die Sicherstellung der 506 Pakete konnte ein erheblicher Teil des Schadens wiedergutgemacht und die Waren den geschädigten Firmen ausgefolgt werden. Der Beschuldigte ist geständig.