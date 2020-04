Zustimmung des EU-Parlaments zu Coronabonds zeichnet sich ab

Im Europaparlament zeichnet sich Zustimmung für sogenannte Recovery Bonds zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ab. Damit sollen künftige Investitionen finanziert, aber nicht die bestehenden Schulden vergemeinschaftet werden. Ein Änderungsantrag gegen solche Anleihen sei von der Mehrheit der Abgeordneten abgelehnt worden, bestätigten mehrere Fraktionen am Freitag.

In der finalen Version einer Entschließung zur Bekämpfung der Corona-Krise, die aller Voraussicht nach mit breiter Mehrheit am Freitagnachmittag angenommen wird, sprechen sich die EU-Abgeordneten demnach für europäische Anleihen aus, die durch das EU-Budget abgesichert sind. Die österreichischen EU-Delegationen wollen dem Vernehmen nach bis auf die FPÖ ebenfalls dafür stimmen.

Der Vorschlag entspricht in etwa Ideen der EU-Kommission, mit Hilfe von Garantien aus dem EU-Budget Anleihen auszugeben und das Geld den EU-Staaten für den Wiederaufbau nach der Krise zur Verfügung zu stellen. An Details des Modells arbeitet die Kommission derzeit. Es dürfte beim Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs nächsten Donnerstag Thema werden. Präsidentin Ursula von der Leyen hat bereits gesagt, dass für die Erholung nach der Krise ein “Marshall-Plan” in Billionenhöhe nötig werde.

Hintergrund ist der ungelöste Streit über eine gemeinsame europäische Schuldenaufnahme unter dem Stichwort Corona-Bonds oder Eurobonds. Die Niederlande, Deutschland, Österreich und andere Staaten lehnen sie ab, Italien, Spanien und andere Länder wollen sie unbedingt. Das Modell der Kommission versucht, eine Brücke zu schlagen. Ob es sich dabei um Eurobonds handelt, wird unterschiedlich interpretiert.

So schrieb die Fraktion der Sozialdemokraten im Europaparlament auf Twitter: “Heute hat das Europäische Parlament sich für Eurobonds ausgesprochen, ein historischer Schritt hin zur Vergemeinschaftung von Schulden.” Dagegen erklärten die deutschen Unionsabgeordneten Daniel Caspary (CDU) und Angelika Niebler (CSU): “Änderungsanträge, die die Verbindung von Verantwortung und Haftung auseinanderbringen oder die Grundsätze nachhaltiger Haushaltspolitik infrage stellen, haben wir abgelehnt. Dazu gehört die Forderung nach Aufweichung der Bestimmungen für das Europäische Semester, nach einer Einführung einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung, sowie die Forderung nach Eurobonds.”