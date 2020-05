Zuwachs im OÖVP-Klub

Der OÖVP-Landtagsklub bekommt Zuwachs – zumindest mittelbar. Denn Klubobfrau Helena Kirchmayr wird zum zweiten Mal Mutter, das Geschwisterchen ihrer dreieinhalbjährigen Tochter soll Anfang Oktober zur Welt kommen.

Geregelt ist bereits die Vertretung während der Babypause — Landtagsabgeordneter Christian Dörfel werde interimistisch den ÖVP-Landtagsklub führen, hieß es gegenüber dem VOLKSBLATT. Ab wann Dörfel an die Klubspitze aufrückt, ist freilich offen, denn Kirchmayr will ihre Funktion ausüben, so lange es ihr möglich ist.