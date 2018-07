Zuwanderung lässt OÖ stetig wachsen

Die demografische Entwicklung eines Landes ist auch Spiegelbild der Lebensqualität: In Oberösterreich lässt sich etwa eine kontinuierlich steigende Einwohnerzahl seit dem Jahr 2001 feststellen (weitere statistische Zahlen siehe Stichwort). Zu Jahresbeginn 2018 lebten in OÖ 1.473.576 Menschen — um 8531 mehr, als im Jahr zuvor (2016/17: plus 11.097 bzw. +0,76 Prozent). Mit einem Plus von 0,58 Prozent erhöhte sich die Einwohnerzahl deutlich. Der Bevölkerungszuwachs beruht auf einem rückläufigen, positiven Geburtensaldo (+1815 Personen) und einem gleichfalls gesunkenen, positiven Wanderungssaldo (+6716 Personen). Im Jahr 2017 wurden in Oberösterreich 15.394 Babys geboren. Das waren um 70 weniger (-0,45 Prozent) als noch im Jahr zuvor. Im Bundesländervergleich belegt OÖ mit einer durchschnittlichen Kinderzahl von 1,66 Kindern je Frau hinter Vorarlberg (1,67) derzeit Platz zwei.

Seit Jahresende 2000 ist die Einwohnerzahl in OÖ um 100.442 Menschen angestiegen (+7,3 Prozent). Das Bevölkerungswachstum erfolgte in den vergangenen 17 Jahren zu drei Viertel durch Wanderungsgewinne (75.014 Personen) bzw. nur zu einem Viertel durch Geburtenüberschüsse (25.428 Personen).

Im Beobachtungszeitraum 2002 bis 2017 verzeichnete OÖ jährlich Zuwanderungsgewinne aus dem Ausland — im Jahresschnitt knapp 6700 Menschen. Im gleichen Zeitraum verlegten rund 2200 Menschen ihren Wohnsitz in ein anderes Bundesland.

Im Jahr 2017 wurden in Oberösterreich 1113 Ausländer eingebürgert. Gegenüber dem Vorjahr wurden um 406 bzw. 26,7 Prozent weniger neue Staatsbürgerschaften verliehen. Ein Großteil der Einbürgerungen entfiel auf Staatsbürger aus Ex-Jugoslawien (42 Prozent) und Afghanistan (6,3 Prozent). Seit der Jahrtausendwende wurden in OÖ 54.679 Ausländer eingebürgert. Die Einbürgerungsquote beträgt derzeit für Oberösterreich 0,6 Prozent.

„OÖ hat den Menschen neben Lebensqualität vieles zu bieten: eine wunderschöne, vielfältige Landschaft, ein lebendiges Kulturleben, hohe soziale Standards und einen höchst erfolgreichen Wirtschaftsraum“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.