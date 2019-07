Zwei Bezirksbehörden, eine Chefin

Die Bezirkshauptfrau von Ried im Innkreis, Yvonne Weidenholzer (Bild), leitet nun interimistisch auch die Bezirksverwaltungsbehörde von Braunau. Dort war sie bis Ende 2016 auch tätig.

Gegen den bisherigen Bezirkshauptmann Georg Wojak wurde, wie berichtet, ein Abberufungsverfahren eingeleitet, er wurde mit Montag der Abteilung Gesundheit des Amtes der Landesregierung dienstzugeteilt. Noch diese Woche werde eine Begutachtungskommssion bestellt, die alle Fakten genau prüfen werde und der auch zwei externe Experten angehören werden, so Landesamtsdirektor Erich Watzl. Auf die VOLKSBLATT-Frage, wann ein Ergebnis vorliege, sagt Watzl: „Je früher, desto besser.“ Selbstverständlich „ist Wojak dort zu hören“, betont Watzl zudem, seine Sichtweise fließe in die objektive Entscheidung ein. Über die personellen Maßnahmen hat Watzl gemeinsam mit Personalvertreter Peter Csar und Landespersonaldirektor Helmut Ilk die Belegschaft der BH Braunau informiert.

Laut Watzl wurden im Zuge einer Amtsrevision schwere Vorwürfe gegen Wojak geäußert und in Aktenvermerken dokumentiert. Die Vorwürfe würden in Richtung Amtsmissbrauch gehen und das Führungsverhalten betreffen — Vorwürfe, die Wojak in Abrede stellt. Laut Personalvertreter Csar hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Beschwerden über Umgangston und über Mitarbeiterführung des 59-Jährigen gegeben.