Zwei Brände wüteten in Ortszentren: Kaffeehaus und Wirtshaus standen in Flammen

In Lenzing und Rohrbach brachen in der Nacht auf gestern Feuer aus — Keine Verletzten

LENZING/ROHRBACH — Zwei Brände in Ortszentren haben in der Nacht auf Freitag die Feuerwehren gefordert. In Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) war das Feuer auf der Terrasse eines Kaffeehauses ausgebrochen, in Rohrbach-Berg stand ein Wirtshaus in Flammen.

In beiden Fällen wurde niemand verletzt und die Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Objekte.

Mutter rettete sich mit drei Kindern ins Freie

In Lenzing bemerkte die 40-jährige Frau des Lokalbetreibers kurz nach Mitternacht das Feuer, obwohl sie bereits schlief. Sie weckte ihre drei Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren und brachte sie ins Freie. Der Kaffeehausbesitzer (60) war noch im Erdgeschoß und kam ebenfalls unverletzt nach draußen, berichtete die Polizei. Die Flammen griffen auf das gesamte Dachgeschoß über.

13 Feuerwehren kämpften gegen den Brand. Sie mussten besonders darauf achten, dass das Feuer nicht auf eine direkt angebaute Bäckerei und eine ebenfalls direkt angrenzende Glaserei übergriff. Brandermittler waren am Freitag noch vor Ort. Sie stellten fest, dass das Feuer im Obergeschoß von einem elektrischen Defekt an einer Deckenleuchte ausgelöst worden war. Der Schaden ist beträchtlich, das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Brand nach Einbruch

In Rohrbach-Berg ermittelt die Polizei auch wegen eines Einbruches, der scheinbar vor dem Brand in dem Wirtshaus passiert war. Ob ein Zusammenhang zum Feuer besteht, ist noch unklar. Der Flammenschein wurde gegen 1.35 Uhr von einer Unternehmerin wahrgenommen. Sie alarmierte sofort die Feuerwehr. Drei Wehren rückten an und bekämpften den Brand mit vier Atemschutztrupps von innen, wie die FF Rohrbach berichtete. Teile der Decke wurden geöffnet, eine Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Lokal so verhindert. Nachdem sämtliche Räume kontrolliert waren und sichergestellt war, dass sich niemand im Gebäude aufhielt, zogen die meisten der 71 Feuerwehrmitglieder um 3.45 Uhr wieder ab, ein Team blieb als Brandwache zurück.