Zwei gar nicht nette Leute finden zueinander

„Er“ und „Sie“ treffen sich auf einem Flughafen zum Flug in ein Weinressort, „Destination Wedding“, Ziel: die Hochzeit seines wenig geliebten Halbbruders, der auch ihr „Ex“ ist. Richtig gut drauf sind beide nicht, weder Frank, der Marketing-Chef, noch Lindsay, die Anwältin für politische Korrektheit — oder „umgekehrten Faschismus“, wie er ihr ins Gesicht sagt. Beide sind alles andere als nette Leute, beflegeln sich den ganzen Film lang. Regisseur Victor Levin hat ihn als Drehbuchautor zwei fast vergessenen Stars auf den Leib geschrieben. Vor einem Vierteljahrhundert waren die bildschöne Winona Ryder und der nicht minder schöne Keanu Reeves in Coppolas „Dracula“, heute ist sie Ende 40 und bekommt Nebenrollen, er ist Anfang 50 und in zweitklassiger Action eingesetzt. Da wollte ihnen Levin mit einer Screwball-Komödie zum einstigen „Traumpaar“-Status zurück verhelfen. Die Idee, dass zwei reife Menschen, die sich natürlich am Ende finden sollten, nicht knieweich romantisch, sondern knallhart vom Leben enttäuscht sind, ist als ungewöhnliche Wendung des üblichen Klischees nicht von der Hand zu weisen. Aber tatsächlich hat Levin für die beiden in ununterbrochener Folge Unfreundlichkeiten, Zynismus, Argwohn und ein ganzes Bündel ausschließlich negativer Gefühle erdacht. Selbst wenn sie schließlich doch — fast zähneknirschend — miteinander ins Bett gehen, kann man sich ein Happyend nicht wirklich vorstellen. Eine solche „Komödie“ kann man nur als rabenschwarz bezeichnen.

RW