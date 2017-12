Zwei Geniestreiche führten zum Sieg

Von Christoph Gaigg

Puh, der 13. Heimsieg in dieser Saison der Liwest Black Wings war ein hartes Stück Arbeit. Letztlich bedurfte es wieder einmal zweier Genieblitze von Center Corey Locke, dank derer die Linzer ihren Fans mit einem 2:1-Erfolg über Znaim im letzten Heimauftritt 2017 ein schönes neues Jahr wünschten.

Davor hatten sich die Wings mit vergebenen Chancen und dem 0:1 durch Zajic (27.) das Leben selbst schwer gemacht. „Wir müssten eigentlich 3:0 führen“, haderte da Manager Christian Perthaler.

Nur Minuten später erhellte sich seine Miene: Erst bediente Locke mustergültig Brian Lebler, der im zweiten Versuch Goalie Schwarz überwand (30.). Fünf Minuten später steckte der 84er für Fabio Hofer durch, der nach kurzem Haken zum 2:1 einschob. Locke hat damit in zwölf der letzten 13 Partien gepunktet (sieben Tore, zwölf Assists). Seine Klasse werden die Oberösterreicher wohl auch in den nächsten Partien brauchen: Morgen geht es zu den Vienna Capitals, am 1. Jänner steigt dann schon das Retourmatch gegen den Meister in Linz.

Verteidiger Gerd Kragl wurde für vier Wochen an den VSV verliehen.