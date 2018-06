Zwei Geniestreiche retteten Argentinien

Von Christoph Gaigg

Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle! Von banger Hoffnung, frenetischem Jubel, blankem Entsetzen bis hin zu völliger Ekstase mussten die argentinischen Fans beim 2:1 über Nigeria so ziemlich alles über sich ergehen lassen. Zwei Geniestreiche von Lionel Messi und Verteidiger Marcos Rojo kurz vor Schluss retteten den Finalisten von 2014 ins Achtelfinale, wo nun Frankreich wartet. Kroatien fixierte den Gruppensieg mit einem 2:1 über Island, nächster Gegner ist Dänemark.

Auf Messi-Traumtor folgte die kalte Dusche

Fünf neue Leute hatte Argentiniens Teamchef Jorge Sampaoli gebracht, darunter Torhüter Armani und Stürmerstar Higuain. Runderneuert präsentierten sich die Gauchos zunächst wie ausgewechselt. Allen voran Messi war kaum wiederzuerkennen, wurde aber auch richtig in Szene gesetzt: Nach 14 Minuten schickte Banega den Barca-Star auf die Reise, nach herrlicher Ballannahme schloss der 31-Jährige gekonnt ins lange Eck ab — 1:0, 65. Länderspieltor. Das ist Messi, wie ihn die Fußballwelt liebt! Und beinahe setzte er danach mit einem Stangenfreistoß noch einen drauf (34.).

Doch plötzlich kam die kalte Dusche. Mascherano klammerte unnötigerweise an Balogun, der nahm das Geschenk an, ließ sich fallen und wurde mit dem Elferpfiff belohnt — Moses verwandelte zum 1:1 (51.), Argentinien war draußen. Von da an herrschte wieder Schockstarre. Die alte Unsicherheit war zurück, die Angst vor der Blamage spürbar. Es blieb das bange Warten auf einen zweiten Geniestreich Messis — vergeblich. Weil Innenverteidiger Rojo den Erlöser spielte und per herrlicher Direktabnahme die Argentinier ins große Glück schoss (86.).

Kroatiens B-Elf besiegte Island 2:1

Nur mit einem Sieg hätte Island noch vom Achtelfinale träumen dürfen, doch auch gegen eine kroatische B-Mannschaft fehlten in der Offensive die Ideen, fehlte die Klasse — das Elfmetertor von Gylfi Sigurdsson war am Ende zu wenig (76.). Milan Badelj brachte Kroatien in Führung (53.), Ivan Perisic sorgte für den dritten Sieg im dritten Spiel (90.).

„Bulle“ mit WM-Debüt

Der bereits als Gruppensieger feststehende Favorit begann im Vergleich zum 3:0 gegen Argentinien nur mit Luka Modric und Ivan Perisic in der Startelf. So kam auch der Salzburger Innenverteidiger Duje Caleta-Car zu seinem WM-Debüt, der gebürtige Linzer Mateo Kovacic spielte erstmals in Russland von Beginn weg.

Nach einer sehr mäßigen ersten Halbzeit schalteten die Kroaten einen Gang höher und gingen verdient in Führung. Island steckte aber nicht auf, doch die Schlussoffensive brachte außer dem Strafstoß (und dem ersten WM-Gegentreffer für Kroatien) nichts ein.