Zwei goldene Schikaneder für Linz

In der Grazer Oper ist am Dienstagabend der Österreichische Musiktheaterpreis vergeben worden. Die Verleihung der 19 goldenen Schikaneder fand erstmals außerhalb von Wien statt. Hauptpreise gingen an Anna-Maria Kalesidis und Ales Briscein.

Auszeichnungen für Linzer Musical & Ballett

Zwei Preise erhielt das Landestheater in Linz: „Beste Gesamtproduktion Musical“ wurde „In 80 Tagen um die Welt“. Die Musiktheater-Produktion „In 80 Tagen um die Welt“ war auch der große Gewinner des Deutschen Musical-Theaterpreises. „Es war unser Bestreben, mit dem Stück auch das Opernhaus zu umarmen — und das mit ins Genre reinzuziehen“, sagte Musical-Chef Matthias Davids damals dem VOLKSBLATT. „Beste Gesamtproduktion Ballett“ wurde beim Schikaneder „Die kleine Meerjungfrau“ unseres Landestheaters. „Insgesamt war es ein Verdienst der Choreografin Mei Hong Lin, die Geschichten bewegungsintensiv, dann aber auch intim und mit wenigen Gesten, seelische Zustände auszudrücken. Tanz und Musik ergaben insgesamt starke Bilder und vermittelten glaubwürdige Seelenzustände“, stand bei der Premiere im VOLKSBLATT.

47 Nominierungen gab es heuer beim Musiktheaterpreis, 19 Künstler konnten die neu gestaltete Schikaneder-Figur nach Hause tragen. Anna-Maria Kalesidis hatte als Rusalka in einer Hauptrolle am Tiroler Landestheater überzeugt, während Ales Briscein für seine Gestaltung der Titelpartie in „Der Zwerg“ an der Grazer Oper gewann.

Die Wiener Volksoper be- kam vier der Auszeichnungen für die Produktion „Axel an der Himmelstür“ ab. An das Tiroler Landestheater ging nicht nur der Preis für die beste Hauptdarstellerin, sondern auch der für die beste Nebendarstellerin (Camilla Lehmeier als Cherubino). Innsbrucks „Capriccio“ wurde wie die „Salome“ am Stadttheater Klagenfurt zur „Besten Gesamtproduktion Oper“ gewählt. Die gastgebende Oper Graz hat man noch mit einer Auszeichnung für den besten weiblichen Nachwuchs bedacht, die an Tetiana Miyus in „La Rondine“ ging. Jochen Kowalski, Countertenor-Veteran der Extraklasse, wurde für seine Interpretation in „Hamlet“ im Theater an der Wien mit dem Schikaneder für die beste männliche Nebenrolle geehrt.

Als beste Dirigentin wurde Mirga Grazinyte-Tyla für „Idomeneo“ am Salzburger Landestheater ausgewählt. Und die Neue Oper Wien erhielt den Off-Theaterpreis für „Pallas Athene weint“. Weitere Preise gingen an Opernsänger Kurt Rydl (Lebenswerk), Star-Bariton Thomas Hampson (ORF-III-Medienpreis), den Arnold Schoenberg Chor und das Orchester der Volksoper Wien.