Zwei Härtetests für Österreich

Vor einem Monat hatte Österreich bei der Euro Hockey Challenge in Polen triumphiert. Um auch bei der Swiss Hockey Challenge in Luzern ganz oben zu stehen, dazu bedarf es schon eines kleinen Eishockey-Wunders. Warten doch zwei echte Topnationen auf die rot-weiß-roten Cracks, die sich in Innsbruck vorbereitet hatten und am Mittwoch in die Schweiz reisten.

Dort geht es am Donnerstag (20.15, live ORF Sport +) im Halbfinale gegen den Gastgeber, seines Zeichens Vizeweltmeister. Mit Olympiasieger Russland oder der Slowakei wartet tags darauf ein weiterer Hochkaräter. „Das Turnier ist sicher um eine Stufe höher zu stellen, als das im November. Wir brauchen solche Spiele, um uns zu verbessern“, sagte Teamchef Roger Bader.

Er verzichtete wegen der Champions Hockey League auf die Salzburger und auf Malmö-Legionär Konstantin Komarek, fünf Linzer (Kickert, Kristler, Lebler, Brucker, Kragl) sind dabei. Die Schweiz wird in Bestbesetzung erwartet. „Das ist ein Spiel, aus dem wir viel herausziehen können. Wir werden unseren Stil durchziehen“, so Bader.