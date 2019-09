Zwei junge Männer nach Schüssen in Berlin schwer verletzt

Im Berliner Stadtteil Charlottenburg sind zwei 25-jährige Männer angeschossen und schwer verletzt worden. Samstag bald in der Früh hörten Anrainer mehrere Schüsse und alarmierten die Polizei, wie diese am Samstag mitteilte. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die beiden Männer. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert worden, sagte ein Sprecher. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Beamte sicherten den Tatort in der Kantstraße und suchten nach Spuren. Eine Mordkommission ermittle nun wegen eines Tötungsdelikts. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Festnahmen habe es zunächst keine gegeben, sagte der Sprecher. Warum geschossen wurde und um wen es sich bei den Beteiligten handelte, wurde zunächst nicht bekannt.