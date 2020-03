Zahl der Covid-19-Toten laut Anschober auf 42 gestiegen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat am Vormittag die Zahl der bisherigen Covid-19-Todesopfer in Österreich mit 42 angegeben. Das Gesundheitsministerium nannte um 08.00 Uhr die Zahl von 5.888 mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Das bedeutete einen Anstieg um 606 Fälle in 24 Stunden und mit 11,5 Prozent das geringste prozentuelle Plus in den vergangenen zwei Wochen.

Die Zahl der Tests stieg in den vergangenen 24 Stunden von 32.407 auf 35.995. Zuletzt waren zwei neue Todesfälle aus Niederösterreich gemeldet worden. In der Intensivstation des Landesklinikums Melk starb in der Nacht ein positiv auf das Coronavirus getesteter 77-Jähriger. Das Landesklinikum Lilienfeld gab den Tod einer 83-jährigen Frau bekannt, bei der ebenfalls Covid-19 diagnostiziert worden war.

Das Melker Todesopfer hatte laut Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding eine Vorerkrankung. Auch die in Lilienfeld gestorbene Frau habe an Grunderkrankungen gelitten. Das Bundesland hat somit bisher zwölf Covid-19-Todesopfer verzeichnet.

Weltweit wurden bisher insgesamt rund 472.000 bestätigte Fälle bekannt gegeben, berichtete das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage. Davon hätten sich bereits knapp 115.000 Menschen von Covid-19 wieder erholt.

