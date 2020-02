Zwei neue Direktoren beim Land OÖ

Zwei personelle Weichenstellungen in der oö. Landesverwaltung wurden fixiert: Florian Kirchstetter wird neuer Personaldirektor und Jakob Hochgerner neuer Gesundheitsdirektor. Für beide Positionen hat die Begutachtungskommission im Objektivierungsverfahren eine einstimmige Empfehlung an Landeshauptmann Thomas Stelzer abgegeben, der — wie bei allen Objektivierungsverfahren davor — dieser Empfehlung folgen wird.

„Ich bin überzeugt, dass mit Florian Kirchstetter und Jakob Hochgerner absolute Vollprofis ausgewählt wurden, die auch schon viel Erfahrung in ihren Bereichen sammeln konnten“, gratuliert Stelzer den beiden Führungskräften.

Zwei Karrieren

Der 32-jährige Jurist Florian Kirchstetter folgt im Juli Helmut Ilk als Personaldirektor. Kirchstetter startete seine Karriere als Referent in der Landtagsdirektion. Es folgten Stationen in den Büros von LH-Stv. a. D. Franz Hiesl und von LH Thomas Stelzer. Kirchstetter war zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs Personal und Organisation der Kepler Universitätsklinikum GmbH für 900 Mitarbeiter verantwortlich.

Jakob Hochgerner, 41 Jahre alt und ebenfalls Jurist, wird die Nachfolge von Matthias Stöger im Dezember antreten. Hochgerners Karriere begann im Büro von Wirtschaftslandesrat Viktor Sigl. Als Referent für Gesundheitsangelegenheiten war er später Büroleiter von LH a. D. Josef Pühringer. Hochgerner leitet aktuell das Büro der für Gesundheit zuständigen Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander.

Offene BH-Besetzungen

Auch in zwei Bezirkshauptmannschaften steht in Kürze eine Nachbesetzung an: In Kirchdorf geht Bezirkshauptmann Dieter Goppold in Pension und in Vöcklabruck muss Bezirkshauptmann Martin Gschwandtner nachbesetzt werden.