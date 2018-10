Zwei neue Fachhochschul-Standorte

LINZ — Konnte man bisher in Linz, Steyr und Wels Fachhochschul (FH)-Studiengänge im Bereich Gesundheitsberufe ergreifen, ist dies mit Start des Wintersemesters 2018/19 nun auch in Ried im Innkreis und Vöcklabruck möglich. Ausgeweitet wurde damit laut der zuständigen Landesrätin Christina Haberlander auch das Angebot an Studienplätzen – und zwar von 840 auf 1800.

Neu ist der Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege, bei dem der Praktikumsanteil 51 Prozent beträgt. Dies und die direkte Anbindung an die Gesundheitseinrichtungen der FH-Gesellschafter bereitet die Studierenden optimal auf ihre Rolle in der größten Berufsgruppe im Gesundheitswesen vor.

bezahlte Anzeige

Ebenfalls Mitte September startete der jährliche Hebammenjahrgang. Bereits zwei Wochen früher begannen die Studierenden des neuen Joint-Masterstudiengans Applied Technologies for Medical Diagnostics (ATMD), wobei hier die Lehrveranstaltungen sowohl an der FH Gesundheitsberufe OÖ, als auch an der FH OÖ stattfinden. Damit soll die Vereinbarkeit mit dem Beruf ermöglicht werden. Dieses Studium deckt ein neues Berufsfeld an der Schnittstelle von Technik, Naturwissenschaft und technologieorientierten Gesundheitsberufen ab und richtet sich an Absolventen der Biomedizinischen Analytik, Radiologietechnologie und Medizintechnik.

Gute Jobaussichten

Die FH Gesundheitsberufe OÖ bietet acht Bachelor- und drei Master-Studiengänge an. „Die optimale Verknüpfung von Theorie, Praxis, Wissenschaft und Forschung gewährleistet in allen Programmen ein fundiertes Studium im Gesundheitsbereich und sehr gute Jobchancen“, betont Haberlander. Ziel sei es, so Studiengansleiterin Maria Jackel, allen Studierenden eine fachlich und wissenschaftlich fundierte Ausbildung zu bieten.