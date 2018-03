Zwei österreichische Beiträge beim Impulse Theater Festival

Beim Showcase-Festival Impulse der deutschsprachigen Off-Szene von 13. bis 24. Juni sind auch zwei österreichische Beiträge eingeladen: Choreografin Florentina Holzinger zeigt ihr beim vergangenen Steirischen Herbst uraufgeführtes Gruppenstück „Apollon“, Robert Rauschmeier und Alex Bailey sind mit „Consumption As A Cause Of Coming Into Being“ dabei, uraufgeführt im Vorjahr im Wiener brut.

Wie das Impulse Theater Festival, das seit der heurigen Ausgabe unter der Leitung des ehemaligen brut-Leiters Haiko Pfost steht, in einer Aussendung mitteilte, wird „das Besondere des Freien Theaters in einer großen Vielfalt“ zu sehen sein – insgesamt kommen zehn Produktionen aus dem gesamten deutschen Sprachraum zum Zug. Schauplatz des Festivals ist heuer der Ringlokschuppen im deutschen Mühlheim an der Ruhr.

Beide österreichischen Beiträge zeigen spezifisch weibliche oder männliche Körperkunst nicht ohne Radikalität: Holzingers „Apollon“ mit sechs Frauen ist ein „Spektakel physischer Virtuosität zwischen Schönheit, Schmerz und Schauder“, Rauschmeier und Baileys Stück wird als „witziges und grenzwertiges Schauspiel auf der Suche nach einer neuen Männlichkeit“ gelobt. Weitere Festivalbeiträge stammen von Teresa Vittucci, She She Pop oder Julian Hetzel.