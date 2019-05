Zwei Räuber weiter auf der Flucht

LINZ — Nach dem Überfall auf eine Billa-Filiale an der Unionstraße in Linz vergangenen Mittwoch sucht die Polizei nun mit Hilfe einer Aufnahme aus der Videoüberwachung nach dem Täter. Wie berichtet hatte dieser vermutlich in der Nähe gewartet, bis sich kein Kunde mehr im Geschäft befunden hatte, um dann zuzuschlagen.

Er täuschte den Kauf von Kaugummi vor und griff in die Kassenlade, nachdem diese vom Kassier geöffnet worden war. Bewaffnet war der etwa 40 bis 50 Jahre alte Täter mit einem Messer. Die unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.

Keine Spur von Burger-King-Räuber

Ebenfalls noch ungeklärt ist der Überfall zwei Tage zuvor auf die Filiale der Fastfood-Kette Burger King in Wels- Neustadt. Ein ebenfalls mit einem Messer bewaffneter und mit Sturmhaube maskierter Täter hatte kurz nach zwei Uhr einen Angestellten, der sich noch im Büro aufgehalten hatte, auf Serbokroatisch zur Herausgabe des Geldes gedrängt. Er erbeutete die Tageslosung.