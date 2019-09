Zwei Saison-Premieren in CHL: Capitals siegten, KAC verlor

Im dritten Gruppenspiel hat es für die Vienna Capitals in der Champions Hockey League (CHL) zum ersten Sieg gereicht. Die Wiener gewannen bei Djurgaarden Stockholm 6:3 und revanchierten sich für die 1:2-Niederlage im Heimspiel. Österreichs Eishockey-Meister KAC musste sich hingegen nach zwei Erfolgen am Freitag in Finnland beim 3:8 gegen Tappara Tampere erstmals geschlagen geben.

In Stockholm war Riley Holzapfel der Mann des Spiels. Der Kanadier leistete bei den ersten fünf Treffern jeweils die Vorarbeit. Zudem traf Ty Loney doppelt. Der Stürmer, der im Sommer von Ligakonkurrent Graz 99ers in die Hauptstadt gewechselt war, erzielte die Tore zum 3:2 (37.) und 4:3 (45.). Diese Führung gaben die Wiener gegen den schwedischen Rekordmeister nicht mehr her.

Der KAC verpasste gegen den finnischen Topclub die neuerliche Überraschung. Die Kärntner führten nach Toren von Matthew Neal (8.), und Manuel Ganahl (10.) zwar bis zwölf Sekunden vor der ersten Pausensirene mit 2:1. Doch in Minute 37 zogen die Finnen mit einem Doppelschlag innerhalb von 30 Sekunden auf 4:2 davon. Andrew Kozek verkürzte früh im Schlussabschnitt noch einmal auf 3:4 (41.), doch mit drei Treffern innerhalb von vier Minuten sorgte der finnische Vize-Champion für klare Verhältnisse.

Bereits am Sonntag geht es für den KAC erneut gegen den norwegischen Club Frisk Asker (erstes Spiel 3:0), die Capitals gastieren für eine erneute Revanche in Mannheim (1. Partie 1:6).

Schlechte Nachrichten erreichten die Graz 99ers. Einen Tag nach der 1:5-Niederlage gegen Frölunda gaben die Steirer am Freitag bekannt, dass die Legionäre Colton Yellow Horn (Unterkörperverletzung) und Sebastian Collberg (Oberkörper) wochenlang fehlen werden.