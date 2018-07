Zwei Schüler bei Bootsfahrt in Kärnten schwer verletzt

Zwei 14-jährige Schüler aus Deutschland sind am Donnerstagnachmittag bei einer sogenannten „Ringo-Fahrt“ auf dem Millstätter See (Bezirk Spittal an der Drau) schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Bootsführer, ein 62-jähriger Kärntner, die beiden Schüler auf aufblasbaren Ringen hinter dem Boot hergezogen – während der Fahrt prallten die Ringe der beiden gegen eine Wasserskiplattform.

Die 14-Jährigen stürzten ins Wasser, der Schiffsführer brachte sie ans Ufer. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.