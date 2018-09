Zwei Schüler bei Messerattacke in Tirol verletzt

Bei einer Messerattacke in einer Schule in Absam in Tirol im Bezirk Innsbruck Land sind am frühen Dienstagabend zwei Schüler verletzt worden. Laut Polizei ging ein 19-Jähriger im Zuge einer Auseinandersetzung mit dem Messer auf zwei 16-Jährige los und versetzte einem einen Bruststich und dem anderen einen Stich in den Hals.

Mitschüler konnten den Angreifer vor weiteren Attacken abhalten und bis zum Eintreffen der Polizei fixieren. Der Täter wurde bei dem Vorfall ebenfalls verletzt. Er und ein Opfer wurden in die Klinik bzw. in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Die Ermittlungen waren im Gange.