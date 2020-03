Zwei Schwerverletzte nach Wasserstofftank-Explosion in NÖ

Bei der Explosion eines Wasserstofftanks in einem Industrieobjekt in Kematen a. d. Ybbs (Bezirk Amstetten) sind am Mittwochvormittag zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Die Männer wurden mit Verbrennungen in umliegende Krankenhäuser transportiert, teilte Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando Amstetten mit. 90 Mitglieder von acht Feuerwehren standen im Einsatz, der Brand wurde rasch gelöscht.

Einer der Verletzten wurde mit dem Notarzthubschrauber “Christophorus 15” in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Sein Kollege wurde in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

Aus Sicherheitsgründen wurde das Areal um den Wasserstofftank großräumig abgesperrt, berichtete Gutlederer. Mehrere Arbeiter, die sich in einer angrenzenden Produktionshalle befunden hatten, wurden evakuiert.