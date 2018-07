Zwei Tage, acht Fußballer aus Höhle gerettet

CHIANG RAI – Im Höhlendrama von Thailand steigt die Hoffnung auf ein glückliches Ende. Mit einer weiteren stundenlangen Rettungsaktion gelang es Spezialtauchern am Montag, vier weitere Kinder aus der Tham-Luang-Höhle im Norden des Landes ans Tageslicht zu bringen.

„2 Tage, 8 Wildschweine“ postete die Marine am Montag in Anspielung auf den Namen des Jugendteams. Vier Kinder und ihr Trainer harren noch in der Höhle aus. Die Bergungsaktion wird vermutlich heute fortgesetzt, wenn die Taucher neue Kräfte gesammelt haben und die Versorgung mit Atemluft auf dem vier Kilometer langen Weg nach draußen sichergestellt ist.

Die Geretteten werden in einem Spital der Provinzhauptstadt Chiang Rai behandelt. Gestern haben die ersten Burschen, Besuch von ihren Familien bekommen. Allerdings müssen sie nach den zwei Wochen in fast kompletter Dunkelheit erst vorsichtig wieder an das normale Leben herangeführt werden. Den am Sonntag Geretteten gehe es laut Narongsak Osottanakorn, Leiter des Rettungsteams, relativ gut, sie hätten nach gebratenem Reis gefragt.

Die Bergung der Elf- bis 16-Jährigen sei äußerst gefährlich. An manchen Stellen sei der Weg so eng, dass Taucher ihre Atemluft-Flaschen abschnallen müssen. Jeweils zwei Retter nehmen die Buben in Schlepptau, die Profis versorgen sie mit Luft. Damit sie im schlammigen Wasser nicht in Panik geraten, bekommen die Jungfußballer ein Beruhigungsmittel.

Insgesamt sind etwa 90 Taucher und mehr als tausend Retter im Einsatz.