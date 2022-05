Zwei Tote bei Explosion in Biodiesel-Fabrik in Nordspanien

Bei einer Explosion und einem Brand in einer Biodiesel-Fabrik in der nordspanischen Region La Rioja sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Fabrik und das Industriegebiet El Recuenco in der Gemeinde Calahorra seien nach dem Notfall am Donnerstagnachmittag evakuiert worden, berichteten die Zeitung „El Día de La Rioja“ und andere Medien unter Berufung auf die Sicherheitsbehörden. Außerdem seien rund 250 Kinder auf einem Schulausflug in der Nähe in Sicherheit gebracht worden.

Eine dichte schwarze Rauchwolke und Flammen waren nach der Explosion von weitem zu sehen, wie Videoaufnahmen und Fotos zeigten, die von Medien und in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden. Alle zur Verfügung stehenden Einheiten der Polizei und der Feuerwehr seien zur Brandbekämpfung und für Sicherungsmaßnahmen zu der Fabrik geschickt worden, teilte die Gemeindeverwaltung von Calahorra mit. Man solle das Gebiet meiden, da weitere Explosionen nicht auszuschließen seien. Die Ursache der Explosion, die sich in Calahorra rund 300 Kilometer nordöstlich von Madrid gegen 13.00 Uhr ereignete, blieb zunächst unklar.

